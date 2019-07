Peru vrací vězně zpět do života hudbou. Hrají Beethovena a chtěj mít symfonický orchestr

S poutech na rukou, ale s houslemi, saxofonem nebo klarinetem byla zhruba dvacítka vězňů v pancéřovaném autobuse přepravena k výuce hudby se symfonickým orchestrem v národním divadle v Limě, líčí AP neobvyklou výpravu, která je součástí průkopnického projektu navracení vězňů do běžného života. Někteří z nich byli odsouzeni za vraždu, loupež či obchod s drogami.

Jedním z cílů projektu je vytvořit vězeňskou symfonii do roku 2021, kdy Peru oslaví 200 let své existence. Vězni se už naučili hrát téma ze seriálu Hra o trůny a několik skladeb od Beethovena. Jedenačtyřicetiletému Martínu Reaňovi, který byl odsouzen na 20 let za vraždu, dává příležitost hrát na hudební nástroj osvobozující pocit.

Hodiny klasické hudby označuje za „únik“ a něco, co se vymyká běžnému životu za mřížemi. Ve své malé cele má klávesy, tři pozouny, trumpetu a baskytaru. Nástroje tu nechali vězni, kteří si už své tresty odpykali.

Odsouzenci, kteří se zúčastnili tříhodinového zkoušení ve Velkém národním divadle (Gran Teatro Nacional), byli zpočátku před novináři z AP a dalších médií nervózní.

Šéf hudebního programu Wilfredo Tarazona řekl, že spolupráce mezi vězni a orchestrem je bezprecedentní událostí a že peruánská vězeňská služba nedávno do hudebních nástrojů investovala více než 150 000 dolarů (téměř 3,5 milionu korun).

Tarazona pak s hudebníky řídil při interpretaci Slavnostní předehry Dmitrije Šostakoviče. Téměř 50 dozorců během hudební lekce bedlivě sledovalo vězně, kteří pak byli opět převezeni do nápravného zařízení El Callao v Limě. O několik dní později členové symfonického orchestru přijeli do vězení, aby navázali na předchozí hodinu hudby.

Jeden z členů peruánského vězeňského orchestru pod dohledem policistů | Zdroj: Reuters

Peruánská vězeňská správa začala chovancům hudební kurzy nabízet v roce 2017. Program existuje ve čtyřech peruánských vězeňských zařízeních z celkových 69.

Vězni v El Callau nejdřív vytvořili skupiny salsy a Reaňo se k jedné z nich připojil. Pak potkal jednoho pozounistu, odsouzeného za loupež, a další spoluvězni mu pomohli naučit se číst noty. Nyní, jak říká, je schopen pozvednout svůj talent na novou úroveň.

Někteří vězni v El Callau jsou negramotní, ale noty číst umí, píše AP. Mnozí bývalí vězni, kteří jsou na pracovním trhu stigmatizováni kvůli své minulosti, si přivydělávají hraním v malých orchestrech, říká Percy Trujillano, profesionální hudebník, který učí v El Callau. Hudba podle něj poskytuje „příležitost se znovu narodit a znovu žít“.