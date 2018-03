Nejlepší přítel Pražana. Obyvatelé hlavního města chovají více než 80 tisíc psů, nejvíce na Praze 4

V hlavním městě je v současné době evidováno 81 440 psů, což je o 19 104 méně než v roce 2016. Nejvíce jich je na Praze 4. Mezi přihlášenými zvířaty převládají feny. Chovatelů psů je pak v magistrátní evidenci celkem 75 989. Vyplývá to z materiálu, který vypracoval magistrát pro vedení města. Praha 17:32 3. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Praze žije přes 80 tisíc psů | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Nejčastěji chovanými psy jsou v Praze kříženci, kterých je evidováno celkem 18 318. Následuje Yorkshire terier a jezevčík, kterých je necelá pětitisícovka. Nejčastějším jménem je Ben, na druhém místě Max a třetím Betty.

Nejvíce psů je zaregistrováno na Praze 4, kde to je 7983 zvířat. Přes šest tisíc jich je na Praze 6 a 10. Naopak nejméně v Nedvězí, a to 39.

V útulku v Praze 8 loni skončilo 1940 psů, z toho 1686 jich bylo přivezeno odchytovou službou. Do útulku v Dolních Měcholupech bylo přijato 1033 koček.

„Zpět původním majitelům bylo vráceno 1355 psů a do náhradní péče bylo předáno 539 psů. U koček bylo původním majitelům vráceno 122 zvířat a do náhradní péče bylo předáno 639 zvířat,“ píše se v dokumentu. V rámci kastračního programu bylo do volné přírody vypuštěno 91 koček.

V Praze musí být všichni psi evidováni a označeni. Nejčastěji se to děje mikročipem, který má 69 117 zvířat. Psi jsou označeni rovněž tetováním nebo kombinací obou způsobů.