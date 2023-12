Pes jako vánoční dárek? Po dohodě celé rodiny, pod stromeček raději jen pelíšek, zdůrazňuje chovatelka

Domácí mazlíček rozhodně není vhodný vánoční dárek, pokud na tom není rodina dohodnutá dopředu, zdůrazňuje ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice chovatelka Gabriela Mařáková Železná. „Ideální je vzít si štěně ve vhodném věku, což bývá osm až deset týdnů. To se dá těžko naplánovat na Štědrý den. Já doporučuju spíš pořídit pelíšek, hračky, to dát pod stromeček, a teprve potom vybírat štěně,“ doporučuje. České Budějovice 7:35 16. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na povahu psa mají vliv i podmínky, ve kterých štěně vyrůstalo v prvních dnech života (ilustrační foto) | Foto: CC0 Public domain

Pes rozhodně není vhodný vánoční dárek, zejména ne, pokud to mělo být překvapení, zdůrazňuje lektorka projektu Chovatelská archa Mařákové Železná.

„Určitě ne. Já si myslím, že pořízení jakéhokoliv domácího zvířete je opravdu velké rozhodnutí, protože zasáhne do chodu celé rodiny, a měli bychom ho pořádně zvážit,“

„Pokud o tom už přemýšlíme dlouho a dítěti slibujeme zvířátko, tak se to dá takto udělat, ale určitě by to nemělo být spontánní rozhodnutí na základě přání v dopisu Ježíškovi,“ připomíná chovatelka.

I když se rodina na pořízení pejska domluví, není podle chovatelky jednoduché zorganizovat to přímo na Vánoce.

„Ideální je vzít si štěně ve vhodném věku, což bývá osm až deset týdnů. To se dá těžko naplánovat na Štědrý den. Já doporučuju spíš pořídit pelíšek, hračky, to dát pod stromeček, a teprve potom vybírat štěně,“ vysvětluje.

K základním kritériím výběru patří druh psa a osobnost chovatele.

„Dopředu je potřeba vybrat psa, který je pro nás a pro obdarované dítě vhodný. Ať už půjde o plemeno, nebo křížence, je důležité, jak bude pes veliký, kolik bude vážit, jestli potřebuje chodit na dlouhé procházky, nebo nám spíš bude dělat parťáka doma a ve městě,“ připomíná Gabriela Mařáková Železná.

Lidé přitom musejí porovnávat vlastnosti plemene s vlastními možnostmi a očekáváními.

„Je důležité si rozmyslet, jaký je náš život, jak se pejskovi můžeme věnovat, co mu můžeme poskytnout. Každé plemeno totiž potřebuje trošku něco jiného. A je opravdu rozdíl, jestli máme doma pětikilového pejska, nebo padesátikilového,“ říká chovatelka.

Výběr feny i chovatele

Na povahu psa a na to, jak s ním později vycházíme, mají vliv i podmínky, ve kterých štěně vyrůstalo v prvních dnech života.

„Úplně ideální je, pokud se s plemenem, s rodiči štěněte a s člověkem, od kterého si psa bereme, můžeme seznámit dopředu, nejlépe ještě než se štěňátko narodí,“ doporučuje chovatelka.

„To, jaký pes bude, totiž hodně závisí na osobnosti rodičů a také na chovateli. Štěně vidí, slyší, vnímá už od nějakého patnáctého dne života. Matku napodobuje, nese si geny rodičů a v chovné stanici se socializuje,“ doplňuje Mařáková Železná.

Záleží tak už na samotném výběru feny, která nemá povahové vady, není třeba uštěkaná nebo bázlivá. I to by od ní mohla štěňata převzít.

Dobrý chovatel také štěně zvyká na běžný život. „Pokud to bude pes do rodiny, tak dobře socializované štěně znamená, že je zvyklé na to, že na něj člověk sahá, třeba na uši, tlapky a drápky. Také je zvyklé na různé povrchy a na různé lidi od dětí po seniory,“ dodává chovatelka psů Gabriela Mařáková Železná.

