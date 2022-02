Zájemců o pěstounskou péči je málo. Jihomoravský kraj připravil kampaň, která má oslovit zájemce

Zhruba 300 dětí do 12 let by mohlo podle krajského úřadu okamžitě opustit jihomoravské dětské domovy a vyrůstat v pěstounské rodině. Získaly by potřebnou péči, život v domácím prostředí a víc pozornosti, kterou musí tety v domovech dělit mezi víc dětí. Jenomže pěstounů v regionu není dost. Kraj proto v těchto dnech odstartoval kampaň, která má přilákat nové zájemce. Praha 18:00 7. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O pěstounství má zájem minimum lidí (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay - (5008272)

U dětského stolu v útulném rodinném domě v obci na Břeclavsku sedí Emička a za asistence své pěstounky paní Moniky, které říká mami, vypráví o tom, co ráda dělá. Když se ptám paní Moniky, čím by motivovala budoucí pěstouny, neváhá.

„Stojí to za to. Dítě vás překvapí úplně obyčejnými věcmi. Je do všeho zapálená, všechno ji baví a je jí vzácné. Dokáže vás milovat jako nikdo na světě,“ popisuje paní Monika, která má své biologické děti odrostlé a je už dokonce babičkou. „Své dítě vedete od malička, pro Emu je všechno jiné, potřebuje vás ve dne i v noci.“

Podrobnosti o kampani i zkušenosti začínající pěstounky uslyšíte v reportáži

Mezi malou Emičkou a její pěstounkou se během jednoho roku vytvořilo souznění, kterého si nemůžu během pár desítek minut nevšimnout. Jenomže práva pěstouna jsou na rozdíl od adopce limitovaná. A tak by mohla dívenka poměrně rychle přestat být součástí téhle rodiny.

„Jsem si vědoma toho, co se může stát. Je to pro mě děsivá představa? Ano. Nedělám to kvůli sobě, abych naplnila nějaké svoje sny, ale děláme to kvůli těm dětem. Každý den, co dítě stráví v rodině místo v ústavu, je pro něj jenom dobře.“

Jenomže o pěstounství má zájem minimum lidí, připouští vedoucí krajského odboru sociálních věcí Jarmila Bisomová: „V posledních dvou letech neustále klesá počet žádostí o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny. V Jihomoravském kraji bylo loni podáno pouze 38 žádostí.“

Nové pěstouny by měla přilákat aktuálně spuštěná kampaň – Jihomoravané se s ní setkají v rádiu, v autobusech, na reklamních plochách i na internetu. A jak říká paní Monika, když se loučíme – pokud někdo váhá, může se přijít podívat k nim domů.