Pěstounům odpadne povinnost psychologických testů. ‚Rodiče je taky nemají,‘ říká předseda spolku

V Česku je nedostatek pěstounů. Pomoct s řešením by měla novela, kterou tento týden schválil Senát. Ta zjednodušuje proces posuzování zájemců o pěstounství a zvyšuje státní příspěvek pro organizace, které pěstounům pomáhají. Novela také vyrovnává svěřenectví a nezprostředkovanou pěstounskou péči, která zahrnuje zejména pěstouny, kteří jsou příbuznými dítěte. Podrobnosti přibližuje pro Radiožurnál Pavel Šmíd, předseda Sdružení pěstounských rodin. Rozhovor Praha 19:03 13. července 2024

Můžete shrnout, jak by se měl změnit proces posuzování žadatelů o pěstounství?

Připomněl bych jednu důležitou věc. Celá novela je spojená s větší odpovědností lidí, kteří se chtějí stát pěstouny. Mohou sami rozhodnout, kde například udělají přípravu – možností už je celá řada.

V současné době si každý kraj v rámci svých zakázek dělá přípravy. A stává se například, že nám řekli: „No, ta skupinka se nám dá až za rok dohromady.“ Takže jste přišli v lednu a možná v prosinci začnou přípravy a budou trvat další třeba dva měsíce. Ti lidé čekali více než rok – a to je ten problém, který se ukázal v rámci systému krajských úřadů jako špatně řešitelný.

Proto se rozhodlo, že přípravy budou moci dělat i další subjekty. A zde jsem přesvědčen o tom a mám tu zkušenosti z doprovázení pěstounských rodin, že neziskové a další organizace, které jsou to ochotny dělat, mají tak širokou pestrost nápadů a možnost nabídky, že si budoucí pěstouni budou moci vybrat to, co jim vyhovuje.

Když třeba pracují jinde než ve svém bydlišti, když jim vyhovují víkendy nebo jim naopak vyhovuje, že to bude během týdne, nebo by si přáli nějaké individuální doprovázení – to všechno je možné zařídit.

Takže si budou moci vlastně vybrat, kde chtějí absolvovat kurz, který je potřeba.

Přesně tak. A ze zkušenosti to půjde to velmi rychle.

Je tam pro vás ještě nějaká zásadní změna?

Je tam změna spojená s psychologickým vyšetřením uchazečů. Ve chvíli, kdy jsou ti lidé doporučeni od sociálního pracovníka, se od toho upouští. Zdá se, že by to mohlo snížit hodnotu pěstounství, ale pro normální rodičovství také nejsme testováni psychologem.

Navíc sociální pracovník je většinou velmi zkušený člověk, který se pohybuje na krajských úřadech a je schopen i sám rozhodnout, zda je možné, aby se rodina stala pěstouny.

A druhá věc, která z toho plyne, je, že bude velký důraz na spolupráci mezi těmi, kdo připravují, a mezi těmi, se kterými se uchazeči potkali už na začátku toho procesu, když zavolali, že přemýšlí o pěstounství. Spolupráce v rámci kraje nebo i širší oblasti je velmi důležitá. A v tu chvíli bych byl přesvědčený o tom, že ohrožení dítěte nepřipadá v úvahu.

Pokud se změní psychologická příprava, nedojde k tomu, že proces posouzení vlastně nebude tak důkladný? Vy jste zmiňoval, že v rodinách také nedochází rodiče k psychologům, ale tam je ta citová vazba. Je to přece jenom něco jiného…

Jde především o doprovázení. Je to celý proces přípravy, aby to nebyla „jednorázovka“, že na to máme třeba jenom 48 hodin.

Vím, že žadatelé, kteří nám volají – protože pěstounství je velmi atraktivní – nad tím prvních několik hodin rozmýšlí. Pak je třeba měsíce doprovázení a teprve potom jdou žadatelé do přípravy.

To je také velmi důležité. My už za těch prvních několik měsíců víme, co se událo. Za dva měsíce také žadatelé třeba zjistí, že to není jejich cesta.

Důležité je to i pro to, aby doprovodné i přípravné organizace byly schopny říci: „Prosím vás, toto není vaše cesta. Sice je pěstounů málo, ale vy byste v tom byli nešťastní.“

Organizace, které zmiňujete, by nově měly také dostat případě podpory dlouhodobých pěstounů ročně víc peněz – asi 66 000 korun, v případě přechodných pěstounů asi 72 000 korun na rok. Na co jsou tyto peníze použity?

Část těch peněz je transferová, to znamená, že je určena pro vzdělávání pěstounů. Například o vzdělávacích víkendech je nejen oblast nauková, ale také je součástí setkávání se s dalšími pěstouny. To je velmi důležité, aby pěstounská péče nebyla izolovaná.

Jako ta nejhorší věc se totiž historicky ukázalo to, že pěstouni zůstanou sami na své problémy. Pak to celá rodina velmi těžce nese a děti to nakonec odnáší.

Další věcí je, že pěstouni mají právo čtrnácti dní dovolené, kdy je o dítě postaráno jinde, ať jsou to tábory, školy v přírodě nebo něco jiného. Tyto možnosti platí právě ze zmíněných peněz doprovodná organizace.

Další část peněz jde na mzdy pracovníků, kteří pěstouny doprovázejí, a na psychology. Například máme pět psychologů, kteří se o tyto rodiny starají a jsou připraveni jim pomoci například ve škole a mnohdy v dalších oblastech.

Pěstouni mohou být buď dlouhodobí, tedy že s nimi dítě žije dlouhodobě v rodině, anebo takzvaně přechodní – tam je dítě maximálně dvanáct měsíců. Kolik pěstounů tedy chybí a kolik by bylo potřeba?

Krizová oblast je u přechodných pěstounů. Protože k 1. lednu 2025 mají ukončit svoji činnost kojenecké ústavy.

Děti přichází k přechodným pěstounům především z porodnic – z porodnice si pěti, šesti, sedmidenní dítě odnášejí pěstouni rovnou domů. Právě tato oblast by se měla zasanovat. Přechodní pěstouni se hledají velmi intenzivně.

Další problém je, aby bylo kam děti předat. Po dvanácti měsících, které utečou velmi rychle, totiž přechází děti do dlouhodobě péče. Ta je pro dítě jedinečná a nejdůležitější, v této péči totiž víceméně 90 procent dětí žije až do osmnácti let.

A je jasné tedy, kolik by těch krátkodobých pěstounů bylo?

Je potřeba, abychom jich měli kolem 300 v základním systému, aby mohl fungovat takzvaný systém nouze. Spočívá to v tom, že když policie narazí na nějaký problém, tak nemusí vézt dítě do zařízení, ale bere ho právě k pěstounům. Je ideální, když je pěstoun připravený, nachystaný a umí to.