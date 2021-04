Kellner byl symbolem 90. let, jeho příběh zobrazoval všechny tehdejší možnosti, hodnotí Josef Šlerka

Telekomunikace, bankovnictví, ale také strojírenství, biotechnologie nebo reality. Naposledy třeba televize Nova nebo Moneta Money Bank. Na společnosti skupiny PPF, jejíž zakladatel a majitel Petr Kellner tragicky zemřel, v Česku narazíte prakticky na každém kroku. „Já si vlastně nedokážu představit, co více by PPF chtěla v České republice ovládnout,“ přiznává v debatě pořadu Souvislosti Českého rozhlasu Plus David Klimeš, komentátor Aktuálně.cz. Praha 8:29 10. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejbohatší Čech Petr Kellner (na snímku z 23. srpna 2020) zemřel 27. března 2021 při nehodě vrtulníku v aljašských horách | Foto: Vondrouš Roman | Zdroj: ČTK

„PPF podle mého soudu velmi uvážlivě přesouvá svůj zájem z východu na západ. Velkou část svého byznysu přesunuli do České republiky právě po koupi telekomunikačních podílů a po tom, co se stali výběrčím mýta. Před těmito událostmi, někdy kolem roku 2010, byla Česká republika pro PPF úplně zanedbatelný trh,“ popisuje nedávnou změnu strategie celé skupiny Zuzana Kubátová ze serveru Seznam Zprávy.

„Pro mě nejhorší ta slabost české státu. Český problém nebyla Kellnerova síla, ale chronická slabost českého státu,“ hodnotí pozornost PPF obrácenou do Česka komentátor Klimeš.

„Mě ani tak nemrzelo, k čemu všemu se PPF dostala. A morálně si to ani nedovolím posuzovat. Já spíš nechápal, jak je možné vysoutěžit silniční mýto, které je asi největší zakázkou alespoň do doby, než se stanou, nebo nestanou Dukovany. A tři čtvrtiny subdodavatelů jsou někde na Kypru. To jsem si myslel, že po tom slavném protikorupčním tažení se budou takhle velké peníze soutěžit trochu jinak,“ dodává.

Podobně nepochopitelný je pro něj prodej ČD – Telematiky. „To je klíčová skupina, tak proč to neskoupí stát a dostane se k tomu Petr Kellner? A takových věcí by mohly být ne jednotky, ale desítky, kde Petr Kellner přichází a stane se vítězem ne proto, že by napřel obrovské úsilí, ale proto, že prostě najednou tu Novu nikdo nechce, Škodu Transportation nikdo nechce. ČD – Telematiku nikdo nechce. A to mýto si nakonec taky vezme,“ diví se komentátor.

„Český stát nemá definované strategické zájmy, takže prakticky nikde není možné zabouchnout dveře před soukromými investory: ať už jde o Petra Kellnera, nebo někoho jiného,“ shrnuje.

Vztahy s politiky

Známý český miliardář přitom věděl, jakým způsobem vycházet s politiky. „PPF podniká v oblastech, které jsou silně regulovány státem. Pokud chcete na takovém trhu uspět, dává vám kompetitivní výhodu, pokud umíte vhodným způsobem formovat politiku státu. A je jedno, jestli to děláte úplatky, dobrými vztahy, protislužbou z minula… to už jsou konkrétní taktické obraty,“ vysvětluje Josef Šlerka, ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.

„Ale ve chvíli, kdy podnikáte v těchto segmentech, tak abyste mohli dosáhnout úspěchu, musíte nějakým způsobem s tím státem fungovat. A PPF fungovala s ruským státem. Funguje úspěšně s Čínou,“ podotýká.

„V Česku máme spousty signálů o tom, že PPF byla vždy minimálně poblíž nějakých politických rozhodnutí, které se týkaly třeba strategických vztahů s Čínou nebo s Ruskem. Máme tady pověstné Zemanovo letadlo, máme tady arménský konflikt a náhlou změnu strategie a podobně. Nikdy se ale nepodařilo nic prokázat – chytit za ruku, najít tu kouřící zbraň. Ale těch koincidencí je tolik, že buďto měl Petr Kellner během své doby neuvěřitelné štěstí, nebo byl schopen zvládnout tu strategickou komunikaci naprosto brilantním způsobem,“ myslí si Šlerka.

Myšlení ve velkém

„On je pro mě symbolem dynamiky 90. let se vším všudy. V tom pozitivním i negativním. Na jeho životním příběhu jsou vidět všechny možnosti 90. let, na které lidé z mojí generace a starší tak trošku pořád nostalgicky vzpomínají,“ hodnotí podnikatelovu kariéru Šlerka.

Petr Kellner opakovaně v podnikání prokázal odvahu jít proti proudu a riskovat, ale i dobrý odhad situace. „To je to, co skupina PPF teď bude nejvíce hledat – někoho, kdo má odvahu obrovský majetkový nebo finanční balík z roku na rok odvrhnout a vrhnout se do úplně něčeho jiného. Když všichni chtěli na západ, tak on šel na východ. Když všichni chtěli nějaké nové dotkomové, progresivní technologie, tak on se ponořil do energetického průmyslového holdingu a začal objíždět nějaké špinavé uhelné elektrárny,“ připomíná Klimeš.

Ztrátu v osobě Petra Kellnera, který byl také známým filantropem a sponzorem nejrůznějších aktivit, pocítí v první řadě především samotná skupina PPF.

„Určitě odchází v nejhorší dobu. Kvůli tomu, že hlavním motorem zisku PPD je pořád finanční divize, tak byla velmi tvrdě zasažena koronavirovou krizí. Byla jí zasažena globálně, protože ty dopady na retailový trh postupovaly z Číny do Evropy přes všechny klíčové trhy Home Creditu,“ hodnotí Kubátová.

Skupina PPF už na odchod svého zakladatele a šéfa reagovala jmenováním nového prozatímního ředitele. Tím se stal dlouholetý Kellnerův spolupracovník Ladislav Bartoníček.