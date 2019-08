Kapitalismus mě zklamal tím, jak ochotně se spolčuje s despotickými režimy, říká režisér Zelenka

„Z těch dvou světů, zdá se, byl kapitalismus tím lepším a vyhrál. Ale právě to, jak ochotně se spolčuje s despotickými režimy, mně vadí. To, že se nepodařilo udělat rovnítko mezi kapitalismem a demokracií, i když se o to kapitalismus stále snaží verbálně. Naopak jsou v přímém rozporu,“ dodává.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hostem Osobnosti Plus je Petr Zelenka

Své rozčarování ale Zelenka nespojuje s českou politickou scénou. „Česká politika je na scestí z úplně jiných důvodů. Na kapitalismu mi vadí, že se maskuje jako bohem seslaný systém, který nepracuje s žádnou ideologií. Přitom je silně ideologický,“ podotýká.

‚Volby nestačí‘

„Současný systém českých politiků i světového korporátního sektoru rozumí jen řeči síly. Pokud není vyvinutá protisíla, nedá se s ničím pohnout,“ komentuje filmař snahy o protivládní demonstrace.

„Největší zklamání je, že volby nefungují. Z mnoha důvodů. Lidé špatně volí a žijeme v době dezinformační exploze. A také proto, že jsou volby málo často. Jednou za čtyři roky v této zrychlené době, to nestačí,“ říká režisér.