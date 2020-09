Tak rychlý obchod jsem v životě neudělala, říká Ceralová Petrofová o odkoupení pian Komárkem

Piana Petrof jsou teď v popředí zájmu nejen díky kvalitě, ale také v souvislosti s Čínou. Kvůli návštěvě předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS na Tchaj-wanu si čínský odběratel nepřevzal nasmlouvanou dodávku pian za 5,3 milionu korun. Na to zareagoval miliardář Karel Komárek, který nástroje prostřednictvím své rodinné nadace odkoupil. Prý by si přál, aby se oněch 11 nástrojů stalo symbolem české hrdosti a soudržnosti. Hradec Králové 15:33 10. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentka a majitelka Petrofu Zuzana Ceralová Petrofová | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Podle prezidentky a majitelky Petrofu Zuzany Ceralové Petrofové odběratel pro Peking a okolí do Hradce Králové napsal, že se v Číně mluví o možném uvalení sankcí na Českou republiku a její zboží a že on nemá finanční prostředky na pokuty.

„Poprosil nás o pozastavení dodávky,“ uvedla Zurana Ceralová Petrofová. Expedici nástrojů již měl Petrof připravenou.

Překvapila vás reakce Karla Komárka?

Samozřejmě že mě to překvapilo. Tak rychlý obchod jsem v životě neudělala.

Jak daleko jsou jednání o odkupu nástrojů? Už je uzavřena smlouva? A je už jasné, kde budou piana dělat radost?

Máme již prakticky podepsanou smlouvu. Na všem jsme s panem Komárkem dohodnuti. Víme, že nástroje půjdou do jedenácti vybraných českých škol. A že vypíše grant, aby podle určitých kritérií školy uspokojil. Poptávka bude určitě vyšší než jen na těch jedenáct pian. Organizujeme už ale další aktivity, abychom dostali i do dalších škol cenově zvýhodněná piana. Rozpoutáme velkou akci Piana do škol. Já za to panu Komárkovi moc děkuji.

Jak vnímá firma Petrof další spolupráci s Čínou, kde měla značné odbytiště pro své výrobky?

Nemohu se na to dívat tak, že ten trh neexistuje. To by byla hloupost. Nemohu si vybírat země podle toho, jaký je kde právě režim. Vybírám si je podle toho, kde je ochota hrát na hudební nástroje a financovat to. Kde je ochota rozvíjet kulturu a školství. Tam chceme a musíme být. Tedy jestli to bude směrem na západ, na východ nebo na jih, to je věc vedlejší. V Číně se za rok prodá 450 tisíc nástrojů a v celé Evropské unii se jich prodá pouze deset tisíc.

Překvapila vás reakce na sociálních sítích?

Chápu, že to téma asi může být kontroverzní. Ale rozhodně to nestojí tak, jestli firma podporuje demokracii nebo jiné režimy. My jsme prostě demokraté svým srdcem, ale obchod je něco úplně jiného.

Když máte udržet tradici a prodat nástroje, tak to je zkrátka napříč celým světem. Hudba bourá hranice. A můj prapradědeček, který v Hradci Králové založil továrnu před 156 lety, vždy říkal: „Buďme apolitičtí, musíme prodávat do celého světa, kde se hraje muzika. A toho se my chceme držet.“

Letos je to 80 let od dodání prvního piana firmy Petrof do Číny. Je to tedy takový jubilejní paradox?

Já jsem si právě říkala, že už tam tak dlouho obchodujeme, a teď se tohle přihodilo. Prostě to tak asi má být. To je prostě život a má to nějaký vývoj.

Jak si vedou nástroje Petrof v celosvětové konkurenci? Piana putují z Hradce Králové do celkem 65 zemí. Bude teď tedy firma napínat své síly i jiným směrem?

Budeme stále napínat síly do celého světa, jako to děláme dosud. Vždy to samozřejmě souvisí s ekonomickou situací v konkrétní zemi. Kde se dobře daří, tam se kupují piana bez ohledu na politické zřízení. Logicky půjdeme tam, kde je poptávka. Jestli to bude Čína, Rusko, Kanada nebo Spojené státy americké, kde teď máme nějaké další nové příležitosti, budeme se snažit využít úplně všechny.