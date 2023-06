Psychiatrická nemocnice v Písku otevřela speciální oddělení pro seniory. Stará se i o fyzické problémy

Psychické potíže se nevyhýbají ani seniorům. U starších lidí se ale často vyskytují současně s dalšími zdravotními problémy. Proto je potřeba speciální péče. Nabídnout ji může Psychiatrická nemocnice Písek, která otevřela speciální oddělení pro seniory. Písek 11:32 11. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Otevření nového oddělení gerontopsychiatrie v Psychiatrické nemocnici Písek | Foto: Eva Musterová Marvanová | Zdroj: Český rozhlas

Nové oddělení gerontopsychiatrie poskytne odbornou péči seniorům s psychickým onemocněním. „V současné době máme po měsíčním náběhu patnáct pacientů. Věříme, že do konce prázdnin, nejpozději září budeme na kapacitě 25 až 30 pacientů. Zájem je skoro z celé republiky, primárně se samozřejmě snažíme zabezpečit Jihočeský kraj,“ uvádí ředitel nemocnice František Werner.

V psychiatrické péči jsou důležité investice do odborného vzdělání personálu. „Investice do vybavení oddělení byla zhruba jeden milion korun, k tomu se samozřejmě přidaly investice do personálu a jeho vyškolení,“ potvrzuje generální ředitelka skupiny Penta Hospitals Barbora Vaculíková.

Specializované oddělení pro pacienty starší 65 let se zaměří na rozdílné potřeby, které tato populace má. „Samotné psychické nemoci vytvářejí často také potíže v tělesném zdraví. Psychosomatika u pacientů vyššího věku je velmi výrazně znát,“ zdůrazňuje primář Marian Koranda.

Pacienti s demencí mají často třeba poruchy kardiovaskulárního systému, kvůli dlouhodobému užívání léků dochází k poškození jater, přichází inkontinence. Je tam spousta problémů, a ty musí být řešeny společně s tím psychickým stavem,“ dodává.

Součástí léčby jsou různé druhy terapií, například pracovní terapie nebo canisterapie, která využívá speciálně cvičené psy. Stav pacienta může příznivě ovlivnit i nácvik relaxace. „Relaxace je pro pacienta vyššího věku velmi důležitá, ale staří lidé často neumí vypnout, to přichází pouze ve spánku,“ připomíná primář.

„My se je snažíme přivést určitými technikami k tomu, aby dokázali uvolnit tělo, uměli si odpočinout, nechávali plynout myšlenky. Je to velmi důležité, protože počátek demence se často projevuje jako úzkost a teprve později se z tohoto stavu vyvíjí demence. U pacientů, které naučíme relaxovat, se poměrně výrazně sníží možnost zrychleného nástupu,“ dodává.

V případě jakýchkoli náznaků psychických potíží, doporučuje primář Marian Koranda nejprve konzultaci s praktickým lékařem.