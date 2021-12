Koller, Chinaski i Hrůza. Poslechněte si hudební poděkování zdravotníkům

S vypětím všech sil bojují v první linii s pandemií koronaviru. Lékařům, zdravotníkům a pracovníkům jak v nemocnicích, tak v sociálních službách za to patří poděkování. Radiožurnál proto spojil síly s předními zpěváky a skupinami, aby jednotným hlasem vyslali speciálně upravené písně k těm, kteří druhým rokem pečují v nelehké době o pacienty s covidem-19. Poslechněte si živě první hodinový díl. Praha 17:00 24. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Koller s kapelou Lucie na koncertě k albu EvoLucie v Bratislavě v roce 2018 | Foto: TASR | Zdroj: Profimedia

Interpreti skladby věnované zdravotníkům buď celé přezpívali, nebo nahráli ve speciálním aranžmá ve svých studiích, doma či ve studiu Českého rozhlasu.

„Jsem Marek Ztracený a chtěl bych poděkovat všem zdravotníkům – sestřičkám, doktorům, saniťákům. Moc si vážím toho, co děláte, a obdivuju to,“ říká vítěz ankety Český slavík. „Je mi jasné, že chvílemi to nemusí být úplně lehké, a tak vám posílám písničku Vítr do plachet.“

Zdravotnickému personálu pak v písni „Klidná jako voda“ děkuje i Jindra Polák z kapely Jelen. S humorem sobě vlastním přetextoval svoji píseň „Co z tebe bude“ písničkář Pokáč.

„Chtěl bych moc poděkovat všem sestřičkám a taky doktorům, co pomáhají nám. Jste hrdinové každou noc i den, kam se hrabe Spider-Man.“

Lékaře, sestřičky i pečovatele a pečovatelky v sociálních službách dále pozdraví Aneta Langerová, Michal Hrůza, David Koller, Xindl X, Anna K. A také kapely Mirai, Chinaski nebo O5 a Radeček. A Radiožurnál k tomu dodává: „Děkujeme, vytrvejte.“

První blok písní uslyšíte na Radiožurnálu 24. prosince od 17.00 do 18.00, v repríze pak od 23.00 do půlnoci a následně 25. prosince od 5.00 do 6.00.

Druhý blok písní pro zdravotníky vysílá Radiožurnál 26. prosince mezi 17.00 a 18.00.