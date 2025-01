Pivní kultura aspiruje na to být nehmotné kulturní dědictví. ,Posiluje to pospolitost, ‘ říká Slunečko

Pivní kultura v ČR pokukuje po zápisu na světový seznam UNESCO. Zatím se nově dostala na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR. Tam ji zařadilo ministerstvo kultury, vedle slováckého verbuňku, jízdy králů nebo vorařství. Na otázky Věry Štěchrové ohledně české pivní kultury odpovídá na stanici Radiožurnál výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Tomáše Slunečka. Rozhovor Praha 21:09 30. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co si představit pod pojmem pivní kultura? Ono to spojení na první dobrou nemusí vyvolávat jenom úplně kladné představy.

Jde o příběh všech aktivit, které se točí okolo českého piva. Česká pivní kultura vznikala po staletí okolo tohoto fenoménu. Propojuje nám nejmenší venkovské hospůdky s vyhlášenými městskými pivnicemi a restauracemi. Krom toho ten zápis také oceňuje kultivaci krajiny v podobě pěstování chmele a ječmene, to jest že také oceňuje zemědělce, tradiční umění, sládky, řemesla výčepní a tak dále.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s výkonným ředitelem Českého svazu pivovarů a sladoven Tomášem Slunečkem

Pivní kultura je ale hlavně velmi důležitou součástí setkávání lidí. Především o to nám šlo - aby společnost opravdu měla tento fenomén setkávání lidí, výměny názorů a obecně vzájemné pospolitosti. V dnešní době sociálních sítí a dalších platforem, které nás vzájemně oddalují, je to velmi důležité. Lidé by se měli potkávat a právě proto věřím, že má pivní kultura své nezpochybnitelné místo i v 21. století.

Jak se podle vás daří české pivní kultuře vzhledem k oné pospolitosti? Spotřeba piva v restauracích dlouhodobě klesá. Nezanikne takové to typické „jdeme na jedno“ s mladší generací?

Máte pravdu, ta fráze „jdeme na jedno“ se nám teď malinko vytrácí. Mladší generace je dnes trochu někde jinde, ale přes ten zápis na seznam bychom ji chtěli dostat zpátky do restaurací a hospod aby se navzájem potkávali.

2:23 Malé vesnice na Vysočině si udržují své hospody. Turisté i místní raději rezervují místa předem Číst článek

Jak vám v tomto cíli pomůže právě zápis mezi nehmotné kulturní dědictví?

Roli v tom hraje i ten samotný zápis. Každý s každým, vy a já, ale obecně my všichni Češi dohromady se můžeme cítit být součástí kulturního dědictví, které se tady dělo po generace. Věřím, že po té přestávce, která začala covidovou pandemií a ekonomickými problémy nastartujeme pivní kulturu znovu.

Je tato pivní kultura opravdu něco unikátního pro Česko? Nemají něco podobného třeba v Německu?

Je to unikátní v Evropě v tom, že tuto pivní kulturu má Evropa zapsaná. Mimo Česko má pivní kulturu na seznamech zapsánu Belgie a Německo. Belgie to má na mezinárodním seznamu, Německo na národním. Česká pivní kultura je unikátní svým ležákem, tím jaký to je typ piva.