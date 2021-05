Pivo, občerstvení i marihuana zdarma. Úřady motivují Američany, aby se nechali naočkovat proti covidu

„Chci mít zas lidi zpátky ve své degustační místnosti a na baru. Zase je obsluhovat, dělat osvětu o řemeslném pivu. Pro tohle žiju, to je moje práce, takže jsem velmi vděčná, že to díky očkování zas můžu dělat,“ popsala majitelka lokálního pivovaru Lashelle Davisová | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas



V USA postupně ruší velkokapacitní očkovací centra i systémy předregistrací. Na mnoha místech už stačí prostě jen bez ohlášení přijít. Vakcína proti covidu-19 je v Americe široce dostupná, denní počet očkovaných klesá. Úřady se proto snaží proces zjednodušit, dostat vakcíny co nejblíže k lidem a přesvědčit k očkování zatím váhající Američany. Množí se i speciální akce jako ve Washingtonu, kde s podporou radnice rozdávali k vakcíně pivo zdarma. Washington 7:21 10. května 2021

Majitelka lokálního pivovaru Lashelle Davisová načepovala první pivo dne a podává ho Georgeovi Ripleymu, který je prvním naočkovaným této speciální akce tady na nádvoří Kennedyho centra ve Washingtonu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lidé, kteří se chtěli v USA naočkovat, už vakcínu dostali, ostatní úřady motivují. Více si poslechněte v reportáži zpravodaje Českého rozhlasu v USA Jana Kaliby

Druhým natočeným pivem si Lashell s Georgem snaží ťuknout, což s plastovými kelímky úplně dobře nejde. Radost mají oba dva. Majitelka pivovaru možná ještě větší.

„Chci mít zase lidi zpátky ve své degustační místnosti a na baru. Zase je obsluhovat, dělat osvětu o řemeslném pivu. Pro tohle žiju, to je moje práce, takže jsem velmi vděčná, že to díky očkování zase můžu dělat,“ popsala Radiožurnálu.

Co na to říkali zdravotníci a úřady, že chce servírovat pivo za odměnu lidem těsně po očkování? „Že je to v pořádku, že určitě můžeme,“ řekla.

Šedovlasý George Ripley, který se pro tuto příležitost oblékl do trička s americkou vlajkou, si s úsměvem a řekou Potomac v pozadí vychutnává své první pivo těsně po očkování

Šedovlasý George Ripley, který se pro tuto příležitost oblékl do trička s americkou vlajkou, si s úsměvem a řekou Potomac v pozadí vychutnává své první pivo těsně po očkování.

Ne strach, ale respekt

Říká ale, že to nebyla jeho hlavní motivace, proč si teď už v Americe široce dostupnou vakcínu nechat aplikovat právě teď a tady.

„Bylo to pohodlné, je to jednodávková vakcína. Můj kamarád dostal k vakcíně marihuanu zdarma. Roušku nosím z respektu k druhým lidem. Očkovat jsem se taky nechal z respektu k druhým, ne ze strachu z tohohle viru. Dá mi to větší svobodu, kam můžu jít a s kým se potkat. Ale připadám si jako pokusné morče jako všichni ostatní. O těch vakcínách budou sbírat data další rok. Nemám moc důvěry ve farmaceutický průmysl. Na druhou stranu – věda je věda. Budeme doufat v to nejlepší,“ popsal Ripley.

Je poměrně teplý den, trochu zataženo, příjemné počasí, takže travnatá plocha venkovní scény hlavního kulturního centra tady ve Washingtonu je poměrně slušně zaplněná. Ve frontě čekají na vakcínu desítky lidí. Nakonec dorazí i zástupce radnice města Washington, která tuto akci zaštítila.

„V tuhle chvíli, kdo chtěl v Americe vakcínu, tak už ji dostal. Teď se musíme zaměřit na ty, kdo váhají nebo si nejsou jistí. Víme třeba o pracovnících bez dokumentů, kteří byli nerozhodní,“ říká Shawn Townsend, ředitel starostčiny kanceláře pro noční život a kulturu.

„V tuhle chvíli, kdo chtěl v Americe vakcínu, tak už ji dostal. Teď se musíme zaměřit na ty, kdo váhají nebo si nejsou jistí. Víme třeba o pracovnících bez dokumentů, kteří byli nerozhodní," říká Shawn Townsend, ředitel starostčiny kanceláře pro noční život a kulturu

„A jak tu dnes vidíte, zájem a potřeba nechat se očkovat stále existuje. Už jsme si tenhle koncept vyzkoušeli a příště to může být třeba whisky, vodka nebo malé občerstvení zdarma. Je potřeba lidi pobídnout. Zajistili jsme, že můžou přijet Uberem zdarma nebo levně zaparkovat. Děláme všechno pro to, aby bylo přístupné, pohodlné a snadné dostat vakcínu. A užít si to,“ dodal.

Na různých místech Ameriky lákali lidi k očkování už třeba i na cigaretu marihuany, na sladké zákusky a jak se ukazuje, tady to funguje taky s pivem.

Je poměrně teplý den, trochu zataženo, příjemné počasí, takže travnatá plocha venkovní scény hlavního kulturního centra tady ve Washingtonu je poměrně slušně zaplněná. Ve frontě čekají na vakcínu desítky lidí