Pivovar v Libni neznají ani místní. ‚Nezměníme ani oprýskanost,‘ říká architekt o proměně za 30 milionů

Bývalý libeňský pivovar, kterého se ujali architekti ze studia 22:22 architekti a divadelní uskupení ALTA, ani jako pivovar nevypadá. Možná proto si ho málokdo všimne a lidé si všímají spíš pivovaru, který stojí o 200 metrů dál podél řeky Rokytky. Ani ten ale dnes nefunguje.

Architekti ze studia 22:22 navrhují rekonstrukci pivovaru, ale také rodinné domy a byty. Co je baví a co je živí?

„Na budově chybí typické pivovarské komíny. Ani objekt celkově nepřipomíná pivovar Když ale člověk vejde dovnitř, tak se tam najdou typické prostory, například obrovské lednice. Jsou to majestátní podzemní jeskyně,“ popisuje architekt Martin Votřel, které teď přestavuje.

Budova vyrostla v roce 1888 jako odbytiště piva, proto má například taneční sál. Teď tam sídlí divadelní spolek ALTA a postupně chce budovu rekonstruovat.

„Už je hotový divadelní sál. Sice v provizorní formě, ale už umožňuje představení a k tomu funguje v provizorní formě nezbytné zázemí. To je fáze nula, možná ještě trochu míň než nula,“ směje se architekt Votřel.

„Navrhli jsme tři fáze rekonstrukce, ale počítám s tím, že se jetě dál rozfázují. Bude to trvat několik let,“ vysvětluje. Celou dobu oprav chce totiž studio ALTA fungovat.

Zároveň shání divadelníci peníze. „Do konce června jsme měli sbírku na topení a toalety. Potom budeme mít transparentní účet. Dlouhodobě vyjednáváme s investory i městem o různých kombinací investic a dotací,“ popisuje Vacková. Stát by to mělo celkem 30 milionů korun.

Nic neměnit

Pivovar původně prodala městská část developerům, kteří podle Vackové navrhli brutalistní podobu přestavby.

„To neprošlo přes památkovou péči a budovu nakonec město odkoupilo zpátky. My jsme přišli ve správný čas, kdy městská část pochopila, že bude lepší, když to bude využívat někdo takzvaně zespoda,“ popisuje Vacková s tím, že v pivovaru bude časem sídlit i pobočka městské knihovny.

Architekti ze studia 22:22 mají jiný přístup než předchozí vlastníci pivovaru. „Vidíme tady dvě hodnoty. Jedna je historická a druhá je pestrost interiérů,“ vyzdvihuje Votřel. „Jsou tam sklepení jako katakomby, hala s tančírnou i normální prostory a zajímavé podkroví.“

„Snažíme se téměř nic neměnit, jak zvenku, tak uvnitř,“ přibližuje postup architektů Votřel.

Pivovar, o němž se neví. Bude tu divadelní studio Alta | Zdroj: archiv Martina Votřela

„Historickou autenticitu chráníme tím, že necháváme povrchy v jejich surové autenticitě a oprýskanosti. Pouze je doplníme novým mobiliářem, který bude jasně esteticky odlišný od původního. Budou to prvky z nerezového plechu. Tím, že je to částečně reflexní materiál, tak se v něm zrcadlí ostatní povrchy a tak trochu v tom mizí,“ popisuje architekt a zdůrazňuje:

„Chceme toho co nejméně měnit, co nejméně bourat, co nejméně dostavovat.“

Architekti to vyhodnotili jak za ekonomicky výhodné, tak respektující k původní stavbě. „Kdyby každý, kdo tuhle budovu využíval, ji částečně přeboural, tak by z její autenticity nezbylo nic,“ dodává.

