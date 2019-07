Figuríny kyprých tvarů? ‚Je to kampaň, firmy chtějí nový typ zákaznic,‘ říká odborník na módu

Každá čtvrtá Evropanka je obézní a nadváha trápí dokonce více než polovinu žen. Alespoň to vychází z posledních dat Světové zdravotnické organizace. Toho, že populace tloustne, si začaly všímat i velké módní řetězce a nové kolekce čím dál častěji ukazují na ženách plných tvarů. A nejde jen o šaty, ale i plavky nebo spodní prádlo. Tématu se věnuje Radiožurnál. Praha 11:00 9. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V běžných obchodních centrech tak zatím prodejci na reálnější figuríny nesázejí, v zahraničí je takový přístup častější (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Mají širší ramena, boky a větší břicho i stehna - jednoduše ženskou postavu odrážejí reálněji. Jako první na takových figurínách představila sportovní kolekci pro plnoštíhlé ženy značka Nike. Své modely ale na figurínách kyprých tvarů ukázala i značka barbadoské zpěvačky Rihanny: Fenty.

Plavky nejen na štíhlých, ale také na plnoštíhlých modelkách předvádějí třeba i značky H&M nebo Esprit na svých e-shopech.

Podle Josefa Ťapťucha, odborníka na módní tvorbu z Uměleckoprůmyslové školy v Praze, jde ale jen o další marketingovou strategii ze strany výrobců oblečení: „Je to kampaň. Valí se na nás jedna vlna za druhou. Nejdřív to bylo #MeToo, pak to byly kožešiny, teď jsme u plnoštíhlých dívek, zítra to bude ekologická móda.“

Nový typ zákaznic

A právě vlna kyprých modelek má k obchodníkům nalákat nový typ zákaznic. Jenže pro módní značky taková strategie znamená i velké investice, říká Radiožurnálu Josef Ťapťuch: „Nákladné je to hlavně proto, že doposud to samozřejmě nedělaly, a chce to specifickou technologii, specifickou organizaci práce, nové střihy a dokonce i v té kategorii konstrukce, to znamená ryze technické přípravy výroby, se bude muset začít pracovat úplně jinak.“

„Není to trend, ale je to nutnost. Obávám se, že pokud budou chtít rozšiřovat klientelu ty velké značky, jakože chtějí vždycky a za každou cenu, tak to bude nový ekonomický stimul, jak pracovat pro novou populaci,“ dodává Ťapťuch.

Obchodníci v Česku zatím ukazují modelky kyprých tvarů jen výjimečně, třeba v e-shopech. Ve výlohách zatím silnější figuríny nevystavují. A to přesto, že o ně v posledním roce vzrostl zájem až o jednu pětinu.

„Ty úplně hubeňoučké, když to řeknu lidově, 34 nebo 36, ty se prodávají méně, spíš něco jako 38 - ve výšce 175 až 180, když mluvíme o dámské figuríně. U pánských figurín se neočekává hodně štíhlá velikost, takže tam jsou ty velikosti reálnější vzhledem k populaci,“ říká Zuzana Misterková z prodejny figurín Spona.

‚Nakupujte, bude krize‘

V běžných obchodních centrech tak zatím prodejci na reálnější figuríny nesázejí. „Pokud ve státech teď startuje trend kypřejších figurín, tak to znamená, že je to doopravdy výsledek toho rozmazleného klienta a spotřebitele,“ myslí si módním editor časopisu Marie Claire Jan Boublík. Češi zatím podle něj nejsou „tak rozmazlení a sebevědomí.“

Podle Boublíka se novou prodejní strategií snaží obchodníci přilákat lidi do obchodů a navnadit je tak k nakupování. Tuší, že možná za pár let přijdou horší časy.

„Výrobci a producenti jsou strašeni krizí. Agentura PWC teď přišla s průzkumem, že oproti roku 2013 se krize bojí o 37 procent víc generálních ředitelů a subjektů z těch, které na trhu jsou. To znamená že producenti se snaží zaujmout naší pozornosti, aby náš přinutili těsně před tím, než to spadne, abychom co nejvíc nakupovali. Proto si myslím, že ten trend v tom ‚plus size‘ je pokusem zaujmout co největší cílovku,“ vysvětluje Boublík.

Ten zároveň odhaduje, že běžně budou prodejci kypré figuríny používat tak za 10 let.

Asi nejznámější „plus size“ modelkou současnosti je Ashley Grahamová. Ta při výšce 175 centimetrů váží 91 kilo. Přesto je v desítce nejlépe placených modelek na světě a ročně si vydělá přes 120 milionů korun.