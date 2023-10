Jak moc generace Z plýtvá jídlem? Brněnští vědci se chtějí popelnicemi ‚prohrabat‘ k přesným číslům

Výzkumníci z Mendelovy univerzity v Brně zahájili tříletý projekt, jehož cílem je zjistit přesné údaje o tom, jak moc mladí lidé vyhazují potraviny, a na základě těchto poznatků na ně působit a přimět je, aby změnili své chování. Brno 16:31 17. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Projekt výzkumníků z Mendelovy univerzity bude trvat tři roky (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Kromě rozboru obsahu popelnic chtějí přesné údaje zjišťovat i dotazníkovým šetřením. Příslušníci generace Z, tedy lidé narození mezi lety 1996 a 2009, budou za mírnou finanční odměnu vést přesné záznamy o tom, co nakoupili, jakou část pořízených potravin opravdu snědli a co vyhodili.

Výzkumy ukázaly, že mladá generace plýtvá potravinami ze všech skupin obyvatelstva nejvíc. Navést je na správnou cestu chtějí vědci z Mendelovy univerzity. Hostem Dne na Moravě je vedoucí výzkumu Lucie Veselá

Druhým krokem projektu bude hledání cest, jak generaci Z oslovit a přesvědčit ji, aby lépe plánovala, co vloží do nákupního košíku. Vedoucí výzkumu Lucie Veselá předpokládá, že budou muset využít síly sociálních sítí. Například vliv influencerů může mít podle ní velký dopad. Naději ale výzkumníci vkládají i do osobních setkání.

„Věřím, že díky osobní zkušenosti se najdou ambasadoři, kteří budou toto téma šířit dál a vezmou si ho za své. Pro tu generaci jsou právě silní názoroví vůdci stěžejní,“ vysvětluje Veselá.

Je plýtvání jídlem u lidí narozených kolem roku 2000 problémem i v ostatních evropských zemích, nebo je to jen naše specifikum? A může mít na jeho snížení vliv i současné zdražení potravin? I na tyto otázky odpovídala vedoucí výzkumu Lucie Veselá. Poslechněte si celý rozhovor v úvodu článku.