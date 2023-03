Až 14 000 Kč za rok. Tolik by průměrně ušetřila rodina, pokud by neplýtvala jídlem, tvrdí expertky

Každý Čech vyhodí v průměru nespotřebované potraviny zhruba za 3500 korun ročně. Vychází to z výpočtu, na kterém spolupracovaly Vysoká škola ekonomická, Mendelova univerzita a spolek Zachraň jídlo. „Plýtváme spíš levnějšími potraviny. V průměru vyhodíme víc než 10 procent z počtu nakoupených kilogramů potravin. Pokud to přepočítáme na dva rodiče se dvěma dětmi, vychází to na 14 000 korun ročně,“ říká Veronika Mokrejšová z VŠE. Praha 14:16 4. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veronika Mokrejšová a Anna Strejcová | Foto: Jan Jaskmanický | Zdroj: Český rozhlas

Lidé mají tendenci podhodnocovat to, jaké množství potravin ročně vyhodí. „Máme přirozeně schopnost vidět se v lepším světle. Nechceme si přiznat, že děláme věc, co není společensky přijatelná. A tak v dotazníkovém šetření lidé odhadovali reálně jenom třetinu toho, co skutečně vyhodí,“ upozorňuje Anna Strejcová z neziskové organizace Zachraň jídlo v pořadu Finančák na Radiu Wave.

Víte, kolik ušetříte, když nebudete plýtvat jídlem? O výsledcích unikátního výzkumu informují Veronika Mokrejšová z VŠE a Anna Strejcová ze spolku Zachraň jídlo. Poslechněte si celý rozhovor ve Finančáku

„Naším cílem bylo finančně vyčíslit plýtvání potravinami. Vycházeli jsme z dat Mendelovy univerzity, která v letech 2018 až 2021 měřila odpad v brněnských popelnicích. Je to jedno z nejpřesnějších čísel, které vůbec u nás můžeme najít,“ přibližuje metodologii výzkumu Mokrejšová.

Výzkumníci dospěli k tomu, že pokud by člověk neplýtval jídlem, ušetřil by i víc než 3 500 korun za rok – pro domácnost se dvěma dětmi se tak jedná o částku zhruba 14 000 korun.

Hlavně kvůli penězům

Ekonomický tlak hraje podle Strejcové ve snaze nakládat s jídlem rozumně rozhodující roli.

„Lidí, kteří to dělají z ekologických pohnutek, je stále menšina. Většina se jídlem snaží neplýtvat především kvůli inflaci. Finanční argument pak podle našich dat funguje napříč generacemi,“ přibližuje odbornice ze spolku Zachraň jídlo.

Nejčastějším důvodem, proč lidé vyhazují potraviny, je podle ní fakt, že toho nakoupí příliš moc, špatně naplánují, co budou vařit a kolik toho sní, nebo potraviny špatně uskladní.

„Lidé většinou říkají, že jídlo se zkazilo, ale jde třeba i to, že špatně rozumí pojmu minimální trvanlivost,“ říká Strejcová.

Mokrejšová navíc upozorňuje na nebezpečí letákových akcí, které svádí k tomu, že potravin lidé nakoupí zbytečně mnoho. „Pokud nemůžete odolat slevám, nakupujte pouze trvanlivé potraviny,“ doporučuje.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.