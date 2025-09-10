Plzeňští bednáři začali s každoročním smolením sudů. Součástí bylo i pasování nového mistra
Naražení vlastnoručně vyrobeného soudku nebo symbolický pohlavek od mistra – i to patří k pasování nového bednáře v plzeňském pivovaru. Členem unikátní osmičlenné bednářské party se může stát po tříletém učení. Přijetí nováčka bylo součástí tradičního smolení dubových ležáckých sudů. Ty bednáři vylévají smolnou směsí, která slouží jako desinfekce a díky které si v nich zrající pivo uchová neměnnou chuť.
Bednáři nahřáli sud, aby lépe přilnula smola. „Do sudu nalijeme přibližně 40 litrů rozehřáté smoly. Smola má teplotu 200 stupňů,“ popisuje smolení sudu vedoucí historických řemesel Petr Tůma.
„Používáme tři druhy smoly z borovic, k tomu parafín a medicinální olej. Pokud bychom použili samotnou smolu, byla by pro použití sudů příliš křehká,“ vysvětluje Tůma.
Skupina mužů uzavřela sud a převrátila ho, takzvaně štorcovali. Důvodem je rozprostření smoly po celém vnitřním povrchu.
„Teď ze sudu vyléváme přebytečnou smolu. Naše parta čítá osm bednářů. V tomto počtu jsou schopni zmanipulovat ten velký ležácký sud, který může vážit 900 až tisíc kilogramů,“ říká Tůma.
K tomu, aby se stal člověk bednářem, musí být tesař, truhlář nebo dřevomodelář. „Následně je u nás tři roky, kdy se učí bednářskému řemeslu,“ přibližuje vedoucí historických řemesel.
Pasování na mistra
V partě osmi bednářů je i Jan Fencl – zatím ještě tovaryš, který bude pasovaný na mistra bednáře. „Chtěl bych poděkovat celé partě bednářů, jak mě přijali,“ říká po pasování Fencl.
Sedmatřicetiletý Jan Fencl následně od mistra plzeňských bednářů Karla Hofmana obdržel výuční list a vandrovní knížku, která kdysi opravňovala bednáře ucházet se o práci v celém Rakousku-Uhersku.
Od mistra Karla Hofmana dostává nový člen party také symbolický pohlavek. Poté Jan Fencl naráží soudek, který sám vyrobil, a připíjí si s celou bednářskou partou.
„Jsem vyučený truhlář. Když jsem chodil asi do třeťáku, tak jsem si poprvé přečetl článek v novinách o místních plzeňských bednářích a řekl jsem si, že bych chtěl tohle historické řemeslo také jednou dělat,“ vypráví novopečený bednář Jan Fencl.
„Trvalo mnoho let, než jsem získal potřebné zkušenosti a mohl se o to místo vůbec ucházet. Pak už stačila trocha štěstí a dostal jsem se do skvělé bednářské party,“ pokračuje bednář.
„Je to samozřejmě radost, zahřeje to u srdce, že konečně můžu říkat, že jsem mistr bednář,“ uzavírá Fencl.