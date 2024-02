Po padesátnici by měl zaměstnavatel skočit. Má nadhled i zkušenost, shrnuje autorka Kapsová

Lenka Kapsová je překladatelka, pedagožka a autorka knihy Padesátka. V knize rozhovorů se ženami se zabývá menopauzou a změnami, které toto období nejen ženám přináší. „Ženy mají spoustu rolí, které se během menopauzy proměňují, čímž přináší šanci na vitální přeměnu,“ popisuje Kapsová, jakým způsobem je možné se změnami pracovat. Co je pro ženy v menopauze nejnáročnější? A má termín druhá míza pozitivní konotace? Host Lucie Výborné Praha 23:38 14. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V knize Padesátka se zabýváte menopauzou. Proč by ji měli číst muži?

Protože kniha je manuál pro muže, jak řekl můj kolega. Tvrdil mi, že ženy si v knize potvrdí, co prožívají, a muži se dozví, co se vlastně děje.

Proč jste se rozhodla napsat knihu o menopauze? Bála jste se jí?

Nebála jsem se menopauzy, podnět k napsání knihy byl složitější. Sešlo se mi v životě najednou několik přelomových věcí. Začalo to nástupem do práce po letech na volné noze, což bylo náročné. Ocitla jsem se v pracovním kolektivu, kde bylo i mnoho mužů. Najednou jsem začala více vnímat ženství, do toho se začaly dít věci s tělem.

Nová práce mi dala velký impuls, a celé to dění mi přišlo jako zajímavá směs. Proto jsem se ptala kamarádek, zda takovou směs také zažívají. Intuitivně jsem cítila, že toto téma má potenciál, tak jsem si rozhovory nahrávala a vyšla z toho knížka.

Menopauza – šance k přeskupení

V knize řešíte i intimní témata, jako je sexualita. Jak jste hledala ženy pro rozhovor?

Začala bych tím, že kapitola o sexualitě je ošizená, což souvisí s tím, že jsem neměla ambice lézt někomu do soukromí, to už je pro mě opravdu intimní záležitost. Ženy ale své myšlenky a pocity spojené se sexualitou sdílely poměrně rády, do té míry, do které to v knize je. Zrovna na toto téma bylo jednodušší se ptát žen, které tolik neznám, než se o nich bavit s přítelkyněmi.

Lenka Kapsová je překladatelka, pedagožka a autorka knihy Padesátka

Jakého věkové rozmezí se podle vás menopauza týká?

Dočetla jsem se na internetu, že by to mělo být rozmezí mezi 45. a 55. rokem života. Zajímavé je, že dokud ženu menopauza nepotká, tak v ní nerezonuje. Spousta žen na začátku rozhovorů nerozuměla, proč se to tolik řeší.

Když v průběhu vzniku knihy do menopauzy vstoupily, jejich pocity se s tím spojily a už jim přišlo důležité se o menopauze a změnách, které na fyzické a psychické rovině přináší, řešit. Do knihy se dostaly i ženy, co už mají menopauzu za sebou, ale mají co říct.

Když je člověku padesát, dochází k jisté revizi identity, jak se k tomu stavěly ženy z knihy?

Hodně různě, některým jsem se pokoušela vsugerovat na základě vlastní zkušenosti, že to může být přeskupování do jiné identity, kde je spousta faktorů a rolí. Souvisí to s odchodem dětí z domova, umíráním rodičů nebo novým partnerským vztahem, pokud se ten předchozí rozpadl. Dochází k velkému přeskupování.

Pobavila mně situace, kdy jsem na sociální síti použila souslové „hledání nové identity“, mezi reakcemi jedna žena vykřikla: Proboha, ještě hledat nějakou identitu, jsem ráda, že se znám! To mě pobavilo. Myslím si, že záleží na úhlu pohledu, menopauza je šance k přeskupení.

Proměny těla

V knize se také zabýváte fyzickou přitažlivostí, vyrovnávání se svým tělem. Máme s tím problém, je to bolestivé?

Nevím, jestli přímo problém nebo bolestivé, ale je to hluboce se dotýkající. Měla jsem strach, že zpovídám sociální bublinu, která je nějakým způsobem intelektuálně a duchovně orientovaná, ale zjistila jsem, že všechny ženy tyto věci řeší. Je to opravdu ptaní se, co je pro mě ještě teď podstatné a proměna vzhledu s identitou opravdu souvisí.

Tělo je fascinující, žijeme v něm, chodíme v něm, nemůžeme si ho odpárat, nemůžeme existovat pouze jako nějaká duchovní esence. Proměna v oblasti fyzické přitažlivosti může být bolestná, když zasahuje do partnerství, když to partner neumí přijmout.

Takto extrémní případ v knize není, vztah se nerozpadne jen kvůli vzhledu. Pokud je vzhled impulsem k rozchodu, znamená to často nevyřešenou věc na straně jednoho z partnerů.

Co ženy nejvíc trápí v období menopauzy?

Mluvila jsem asi se šedesáti ženami a největším problémem je přibývání na váze, třeba proto, že má zdravotní implikace. Na rozdíl od šedivých vlasů se s tím nedá nic tak jednoduše udělat. Samozřejmě se s tělesnou váhou dá pracovat, ale je to docela těžké a vzhled to mění podstatným způsobem.

Kde je kvalita života ženy po padesátce?

Kvalita po padesátce tkví tom, že žena toho už hodně zažila. Zarážející je, že jsou to věci, se kterými se počítá tak nějak samozřejmě. Třeba to, že vychovala děti, nebo nashromáždila jiné poklady, pokud děti nemá.

Kvalita je dále v tom, že máme nadhled, už víme z čeho si nic nedělat a co je důležité. A tyto kvality jsou něco, co zaměstnavatelé na pracovním trhu absolutně přehlíží, po mámě se čtyřmi dětmi by měli skočit, protože má neskutečné manažerské kvality a poznala velkou spoustu lidských bytostí.

Ženy v období padesátky jsou trochu vědmami, ale pořád ještě nejsou babičkami. Díky tomu, že se v dnešní době se dožíváme mnohem vyššího věku, získáváme tohle nádherné okénko života, které může být krásně žensky vyzařovací. Ale chápu, že se někdy ženy necítí dobře, za což může okolní společnost nebo náročná životní situace.

