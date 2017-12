Po udání od estébáka putoval do Valdic. Jeho cesta ke svobodě skončila na slepé koleji

Několik týdnů svobody nakonec zřejmě zmařilo udání nedůvěřivých kněží, u nichž hledal pomoc.

Nevyšel ani riskantní pokus uprchnout eskortě z jedoucího vlaku. Zanedlouho mu ale paní Štěstěna svůj dluh přeci jen alespoň částečně splatila – přestože v komunistických lágrech strávil ještě další více než dva roky, do Valdic se nevrátil, což mu dost možná zachránilo život. Tamní bachaři totiž neuměli odpouštět.

Jan Roman na fotografiích z dětství | Foto: Archiv Jana Romana | Zdroj: Americký fond

V únoru 1948 bylo Janu Romanovi necelých 19 let. Už na jaře s několika spolužáky a dalšími názorově blízkými vrstevníky rozšiřovali po Brně protikomunistické letáky, hlavně před volbami do Národního shromáždění v květnu 1948. Vyzývali v nich občany, aby vyjádřili nesouhlas s komunistickou vládou tím, že do urny namísto kandidátky politických stran vhodí bílý lístek.

„Jedna dvojice například hrála milence. Vždycky se venku na chvíli zastavili, muž se u zdi domu přitiskl k dívce a předstíral líbání, přitom ale přes její rameno lepil leták na stěnu. Naše skupina se scházela v tehdejším klášteře v Minoritské ulici, kde jeden z nás působil jako kněz a umožnil nám využívat jejich tiskařské vybavení.“

Paměťová stopa Seriál „Paměťová stopa" představuje osudy desítek lidí, kteří trpěli v totalitních režimech 20. století.

Místo uranového dolu Valdice

Na podzim se Jan Roman zapojil do nové odbojové skupiny Jiřího Mikoloviče. V ní ale působil i agent StB Janda, který mladé lidi naváděl k různým násilným činům.

„Byl mnohem starší než my a plánoval například, že bychom měli přepadnout služebnu SNB v Masarykově čtvrti a další místa, kde bychom získali zbraně pro povstání proti komunistům,“ vzpomíná Jan Roman.

„Že nás udal právě on, jsme poznali podle toho, že jako jediný s námi nebyl souzen. Ale i akce, které jsme ani nepřipravovali a navrhoval je pouze on sám, se dostaly do obžaloby a velmi nám přitížily.“

V lednu 1949 byla celá skupina pozatýkána a - většinou po velmi surových výsleších - postavena v červenci téhož roku před Státní soud v Brně. Jan Roman si měl za údajnou velezradu, pokus o krádež a zločin loupeže odpykat dvanáct let těžkého žaláře. Nejprve na uranovém dole Eliáš, lékař ale u něj záhy zjistil rozsáhlou silikózu plic, takže byl přeřazen do knihařské dílny ve Valdicích.

Přestože šlo o velmi přísně střeženou věznici, podařilo se mu odtud v říjnu 1952 uprchnout – při práci na nádraží v Jičíně využil chvilkové nepozornosti stráže a zmizel.

Prvních asi šedesát kilometrů ušel pěšky během necelých dvou dnů a zcela bez jídla. V Pardubicích vyhledal strýce, který mu poskytl jídlo, nocleh a civilní šaty, zůstávat tam déle by ale nebylo bezpečné, a tak putoval dál.

Podívejte se na díl Paměťové stopy: bílé lístky

Skupinka jihomoravských železničářů mu slíbila, že ho na Nový rok propašují v nákladním vlaku do Rakouska. Do té doby se ale musel skrývat – nejprve v opuštěné chatě u Brněnské přehrady, kde ho několikrát navštívil i otec, později u dalšího příbuzného na Jesenicku.

Nakonec se vydal k jednomu bývalému spoluvězni – faráři v Postřelmově u Zábřehu na Moravě, který sliboval pomoc každému pronásledovanému. Na faře byl ale ještě jeden starší kněz, který Romanově historce příliš nevěřil a bál se provokace. Roman se proto vrátil k nádraží v Zábřehu, kde ho ale vzápětí zadržela policie.

Přestože nebyly objeveny žádné důkazy, Jan Roman dospěl k závěru, že ho faráři nakonec udali.

Archivní snímek Jana Romana z roku 1956, kdy už byl opět na svobodě | Foto: Archiv Jana Romana | Zdroj: Americký fond

Během dlouhé cesty vlakem přemýšlel, co dál – tušil, jaký osud čeká v komunistických lágrech chyceného útěkáře. Proto se pokusil z jedoucího vlaku vyskočit okénkem na WC, než se ale protáhl ven, vyrazila eskorta dveře záchodu. Naštěstí ho nejprve týdny vyšetřovali kriminalisté, kteří ho podezřívali z vykradení většího množství chat – Roman ochotně souhlasil, jen aby se nedostal znovu do rukou StB.

Ani Krajský soud v Brně neměl k dispozici informaci, že jde o vězně odsouzeného na dvanáct let – rozsudek zněl tedy jen na jeden rok za kriminální delikty. Trest nastoupil v pracovním táboře uhelných dolů v Oslavanech a málem se při amnestii v roce 1954 dostal na svobodu. U komise, posuzující každý jednotlivý případ, ale seděl i prokurátor, který ho předtím žaloval a který věděl o předchozím dvanáctiletém trestu.

Administrativní omyl byl rychle napraven a Jan Roman putoval opět do lágru pro politické vězně – naštěstí ne do Valdic, ale zpátky do Jáchymova. Propuštěn byl až v roce 1955, kdy už všichni ostatní členové brněnské odbojové skupiny byli nejméně rok na svobodě. V civilu pak vykonával profesi knihtiskaře, kterou se naučil právě ve Valdicích, dodnes žije v Brně.

„Ničeho nelituji. I dnes, kdyby nastala podobná situace jako po únoru 1948, bych se tomu snažil čelit, byť pouze demokratickými prostředky a s vědomím, že takový protest asi nic nezmění. To jsme ostatně chápali už tehdy, ale věděli jsme, že musíme ze všech sil působit proti propagandě vládnoucího režimu a pomáhat šířit potlačované otevřené názory. Také dnes je potřeba, aby lidé věděli, kde je pravda.“

