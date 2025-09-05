Po více než stech letech se do Strážova na Klatovsku vrací další zvon. Poprvé se rozezní v sobotu odpoledne

Po více než 100 letech se na věž kostela Svatého Jiří ve Strážově na Klatovsku vrátí další ze zvonů. Lidé se mohou přijít podívat na umístění zvonu a také jeho první zazvnonění. „Pevně věřím, že se ten melodický zvuk krásně ponese naší malebnou krajinou Pošumaví,“ říká pro Český rozhlas Plzeň starosta Strážova Josef Rousek ze Sdružení nezávislých kandidátů.

Zvon #9801

Po více než sto letech se do Strážova vrací další zvon (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve věži kostela ve Strážově byly dosud dva zvony. „Jeden malý, takzvaný umíráček, který ohlašuje výhradně smutné události. Druhý zvon je pak, myslím, z poloviny sedmnáctého století. Ten ještě do nedávné doby pravidelně ohlašoval každé ráno, poledne a večer,“ popisuje starosta Rousek.

„Při jedné opravě automatického zvonění jsme se však od odborníků bohužel dozvěděli, že tento velmi cenný historický zvon není pro pravidelné zvonění vhodný a vzhledem k jeho stavu by při časném zvonění hrozilo dokonce nebezpečí jeho puknutí,“ dodává.

Z toho důvodu se vedení Strážova rozhodlo, že pořídí třetí zvon, který bude největší. Jeden takový už totiž ve věži kostela býval, ale během válečných rekvírů o něj Strážov přišel.

„Je mi velikou ctí, že největším donátorem pořízení nového zvonu je město Strážov, jehož zastupitelé se jednohlasně na tomto bohulibém účelu investice shodli. Svými dary přispěla také místní farnost, zdejší farníci i další strážovští občané, rodáci. Těm všem patří veliké poděkování,“ oceňuje starosta.

Nový zvon vyrobilo zvonařství Michala Votruby z Myslkovic u Tábora a ponese jméno patrona kostela svatého Jiří. Má průměr téměř 85 centimetrů a váží okolo 370 kilogramů. Poprvé se rozezní v sobotu.

„Celá sobota 6. září se ponese v duchu velké strážovské slavnosti, která bude zahájena už v 10.00. Ve zdejším kostele bude generální vikář plzeňského biskupství, páter Petr Hruška, celebrovat mši svatou, jejíž součástí bude taktéž požehnání nového zvonu. Hned po mši bude následovat divácky jistě velice zajímavé vyzvednutí zvonu do věže kostela,“ zve starosta Rousek.

„Odpoledne bude patřit posezení s hudbou a občerstvení na strážovském náměstí. Ve tři hodiny odpoledne náš nový strážovský zvon čeká první zazvonění. Pevně věřím, že se ten melodický zvuk krásně ponese naši malebnou krajinou Pošumaví. Proto také srdečně do Strážova zvu širokou veřejnost,“ dodává.

