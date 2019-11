Teprve potřetí za posledních 30 let stanula v čele české parlamentní strany žena. Markéta Pekarová Adamová se stala předsedkyní TOP 09 a slíbila, že stranu povede úspěšně do voleb. Jak těžké to bude mít? Proč je v české politice – a ve vrcholových pozicích obzvláště – tak málo žen? A jsou férová očekávání, která od nich jako společnost máme? Odpovídá Veronika Šprincová, předsedkyně Fóra 50 %.