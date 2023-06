Predátory si společnost i vychovává. Jde o to vidět tu síť, říká autorka podcastu Reakce na Radiu Wave

Co se stane, když dva kamarádi přestanou zavírat oči? Všimnou si sexuálního zneužívání na vysoké škole. A co dál? O tom je nová hraná podcastová série Reakce Radia Wave. „Důležité je naučit se rozeznávat tu složitou strukturu a síť, která umožňuje, aby se takové situace děly. Spoustu predátorů si společnost vychovává. Nejde o to potrestat jednu osobu, ale přijmout odpovědnost a řešit to kolektivně,“ říká autorka námětu Marie-Luisa Purkrábková. Praha 10:23 6. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Příběh Reakce se odehrává na neurčené vysoké škole. Studentka z Ukrajiny Lera nastupuje do prvního ročníku a doufá, že začíná nový život. Na večírku k zahájení semestru společně s novým kamarádem Maxem poskytnou neznámé studentce první pomoc při panické atace. Lera a Max následně začnou odkrývat mnoho let přehlížené toxické chování, o kterém všichni ostatní dosud mlčeli.

Autorka námětu Marie-Luisa Purkrábková podobně toxické prostředí zažila sama, proto stála u zrodu iniciativy Ne!musíš to vydržet. V roce 2021 společně s dalšími popsala projevy zneužívání a mocenské dominance ze strany pedagogů na pražské DAMU.

„Hodně jsem zvažovala, odkud téma podcastu Reakce uchopit. Média a internet jsou plné skandálních příběhů a já se chtěla zaměřit na perspektivu, která není tolik pokrytá. A to je právě pomoc, reflexe, empatie a širší kontext, díky kterému se násilí může dít,“ přibližuje Purkrábková, jak vznikl námět podcastu.

„Nakonec vznikla linka jedné konkrétní přeživší. Na tom spolupracovala terapeutka a psali to dohromady tři čtyři lidé. Nepřála jsem si, aby byl podcast autobiografický,“ zdůrazňuje autorka a vysvětluje:

„Ani na chvíli jsem neuvažovala o tom, že by tohle byl dokumentární seriál. Hraná tvorba jako taková totiž umožňuje poukázat na nějaký princip, aniž bychom museli na trhu prodávat příběh někoho konkrétního.“

Hlavní postavy podcastové série také zažívají různé druhy útlaku, největší trauma má ale dívka, která se setkala se sexuálním násilím.

„Jsme zvyklí používat slovo ‚oběť‘, ale z mého pohledu je tisíckrát citlivější ‚přeživší‘. Pojem oběť totiž míváme spojený s pasivitou. Ale přeživší je člověk, který se setkal s okolnostmi a událostmi, které si nevybral, jenže ho to nedefinuje. Ten člověk chce jít dál a nechce být definovaný tím, co na něm spáchal někdo jiný,“ objasňuje Purkrábková.

Sama chápe podcast Reakce jako návod, jak by lidé mohli naslouchat přeživším a jak vnímat zneužívání moci.

„Důležité je naučit se rozeznávat tu složitou strukturu a síť, která umožňuje, aby se takové situace děly. Spoustu predátorů si společnost vychovává. Nejde o to potrestat jednu osobu, ale přijmout odpovědnost a řešit to kolektivně. Uvědomit si, jak jsem se na tom celém podílel já sám, že se to mohlo dít. Tohle je debata, kterou moc nevedeme a neumíme,“ zdůrazňuje Purkrábková.

Seriál Reakce si můžete poslechnout na webu wave.cz/reakce, v aplikaci mujRozhlas a v dalších podcastových aplikacích.