Vinohradská 12 obhájila vítězství v soutěži Podcast roku, zabodoval i Host Lucie Výborné

Zpravodajský podcast Vinohradská 12 obhájil loňské vítězství v kategorii veřejnoprávní podcast ve třetím ročníku soutěže Podcast roku. Druhé místo obsadil pořad Host Lucie Výborné, rovněž z produkce Českého rozhlasu, a bronz si odnesl Fotbal fokus podcast České televize. Nejlepším autorským podcastem jsou Opravdové zločiny. Cena odborné poroty se letos poprvé rozdávala v sedmi kategoriích. Praha 19:58 17. 6. 2021 (Aktualizováno: 20:28 17. 6. 2021)

Podcast Vinohradská 12, který je dostupný na serveru iROZHLAS.cz, vyhrál s náskokem – získal 22,6 procenta. Host Lucie Výborné obsadil druhé místo ve veřejnoprávní kategorii s necelými devíti procenty hlasů a Fotbal fokus podcast České televize získal lehce přes pět procent.

Vinohradská 12 je dvojnásobným vítězem ankety Podcast roku, Český rozhlas má celkem čtyři ocenění Číst článek

Kategorie autorských podcastů dopadla těsněji. Za Opravdovými zločiny s 11,5 procenta se umístilo U kulatého stolu s 7,9 procenta a na třetím místě Brocast se 7,5 procenta. Posluchači mohli v autorské kategorii hlasovat pro 28 projektů, ve veřejnoprávní jich bylo o dva více.

Cena odborné poroty se letos poprvé udělovala v sedmi kategoriích. Porotci z řad osobností a celebrit české audio a video tvorby vybírali nejlepší projekty zaměřené na byznys, zpravodajství, cestování, zábavu a lifestyle, sport, osobní rozvoj a také objev roku. Výsledky kategorie naleznete v přehledu níže v článku.

Poděkování posluchačům

„Za celý tým Vinohradské 12 děkuju za všechny hlasy a za podporu, kterou jste nám dali v anketě Podcast roku, moc si prvního místa vážíme. A hlavně děkujeme za to, že pravidelně posloucháte, že se k nám vracíte. Je to pro nás velký závazek a radost a dává to smysl naší práci,“ reagovala na obhajobu hlavní tvář Vinohradské 12, moderátorka Lenka Kabrhelová.

Popularita Vinohradské 12 roste. Za květen podcast zaznamenal přes milion stáhnutí. V anketě Podcast roku uspěl už loni. Kromě veřejnoprávní kategorie vyhrál i cenu odborné poroty, jež byla minulý rok udělována pouze jedna.

Posluchačům po předání cen poděkovala i Lucie Výborná, moderátorka druhého oceněného veřejnoprávního podcastu. „Moc bych vám chtěla poděkovat za to, že jste mi dali svůj hlas v anketě Podcast roku. Ale možná ještě víc za to, že jste mi dali svoje uši,“ vzkázala.

Podcast roku

Veřejnoprávní podcast

1. Vinohradská 12

2. Host Lucie Výborné

3. Fotbal fokus podcast



Autorský podcast

1. Opravdové zločiny

2. U Kulatého stolu

3. Brocast



Cena odborné poroty

1. Byznys – Forbes Česko

2. Zpravodajství – Prostor X

3. Cestování – Travel Bible podcast

4. Zábava a lifestyle – Brocast

5. Sport – Angličan

6. Osobní rozvoj – Brain We Are CZ

7. Objev roku – Přepište dějiny

Celkové výsledky najdete na stránkách soutěže Podcast roku.