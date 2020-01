Vévoda a vévodkyně ze Sussexu by se chtěli stáhnout z pozice předních představitelů britské monarchie a stát se na královské rodině finančně nezávislými. To se ale snadno řekne a mnohem hůř provede. Jak je to u nich s čerpáním veřejných fondů? Mohou se postavit na vlastní nohy monetizací svého jména a příběhu? Před jaké výzvy staví „megxit“ britskou panovnici a celou monarchii? Tyto a další otázky probírá Lenka Kabrhelová s redaktorkou magazínu Forbes Irenou Cápovou.

Hudba: Martin Hůla

Editace, rešerše, sound design: Pavel Vondra, Ondřej Franta, Martin Hůla