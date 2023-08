‚Mám díru ve zdi. Majitel to řeší pěnou.‘ Krizi bydlení líčí song, podle experta jsou nájemníci v nevýhodě

Česko je v Evropě v pořadí druhou zemí, kde je nejhůře dostupné vlastní bydlení. Praha je pro nákup nemovitosti třetí nejdražší metropolí Evropské unie po Amsterdamu a Bratislavě. „V bytě se mi rozbilo topení, přes zimu jsem hrozně mrznul. Majitel se mi vysmál, že do mého pokoje sežene za chvíli deset dalších nájemníků, ať si nevyskakuju,“ vypráví Peter pro podcast Vlna Radia Wave. Se svými příběhy se podcastu svěřili i další nájemníci. PODCAST VLNA Praha 20:01 27. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Načo by robil zedník stenu? Keď majiteľ má izolačnú penu,“ zpívá Peter | Zdroj: Archiv Petera Kolárčika

„Legislativa tu není udělaná úplně špatně, podle litery zákona jsou si nájemníci a pronajímatelé rovni. Praxe je ale v současné ekonomické realitě taková, že za kratší stranu provazu tahají určitě nájemníci,“ vysvětluje pracovník Sociologického ústavu Akademie věd Tomáš Hoření Samec.

Pronajímatelé si sice stěžují, že vystěhovat neplatící a nespolehlivé nájemníky je složité, ale více nejistot zažívají podle sociologa nájemníci. „Existuje tady praxe krátkodobých smluv. Jsou na rok i na kratší dobu a pozice nájemníka je s končící smlouvou velmi slabá,“ připomíná.

Standardy nájemního bydlení přitom se současnou vysokou poptávkou klesají a ceny rostou.

Podle výzkumu Život k nezaplacení od výzkumnické společnosti PAQ Research a Českého rozhlasu dají domácnosti žijící v nájmu za bydlení měsíčně výrazně větší část rozpočtu než domácnosti žijící ve vlastnickém, přitom se ale potýkají s výrazně větší nejistotou.

Tři příběhy nájemníků

„V bytě se mi rozbilo topení, přes zimu jsem hrozně mrznul, majitele se mi ale nedařilo dohnat, prostě na to kašlal. Když jsem se naštval a vynadal mu, vysmál se mi, že do mého pokoje sežene za chvíli deset dalších nájemníků, ať si nevyskakuju,“ popisuje svůj nájemnický příběh Peter.

O situaci s dírou ve zdi, na kterou se později přišlo, složil výmluvnou píseň. Místo toho, aby majitel díru zazdil, zalil ji izolační pěnou, která zdaleka netěsnila.

Špatnou zkušenost má i žena, která nechtěla zveřejnit své jméno. „S rodinou jsme se stěhovali do bytu, který jsme našli na inzerát přes jednu službu. Po nastěhování jsme zjistili, že byt má zhruba o 10 metrů čtverečních méně, než bylo avizovány,“ vypráví pro Radio Wave a pokračuje:

„Objevovaly se další a další problémy, třeba když nám majitel předal vyúčtování za rok 2021 až v prosinci 2022, ale za další rok nám ho dal zase hned v březnu, takže jsme měli krátce za sebou dva nepříjemné výdaje. Také nás majitel nechal zaplatit nákladnou opravu kotle a jen nám snížil nájem, jenže jsme to řešili s platformou, přes kterou jsme byt našli, a kvůli nižšímu nájmu nás tam zařadili na seznam neplatičů, kterým hrozí exekuce.“

Muž, který také nechtěl zveřejnit svoje jméno, zase zažil řetězení krátkodobých smluv. „První rok byla smlouva v pořádku, ale následovaly smlouvy na půl roku. Bylo to docela nepříjemné, i když cítíte, že by to mělo být v pohodě a že tam budete moci dál bydlet. Ale tady se po každém půl roku částka nájmu zvýšila třeba o 500 korun nebo tisícovku,“ vzpomíná pro Radio Wave.

Pronajímatelé mají ze zákona povinnost financovat třeba nákladnější opravy svých bytů, dodávat včas vyúčtování nebo vracet kauci, pokud se v bytě nepoškodilo nic nad rámec běžného opotřebení.

V situaci, kdy je ale poptávka po bytech obrovská a především velká města trpí jejich nedostatkem, jsou nájemníci při vymáhání takových věcí přitlačeni ke zdi. S krátkodobou nájemní smlouvou je jednoduché se protestujících podnájemníků zbavit.

