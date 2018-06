Škodí podprsenka zdraví? Ženy mají lepší držení těla a pevnější prsa, tvrdí profesor

Stále více žen odmítá a odkládá to, co považuje za symbol útlaku: podprsenku. Hnutí #NoBra se pro mnohé stalo ztělesněním každodenního feminismu v praxi. Na sociálních sítích se to jen hemží podobnými stránkami. Vzniklo i hnutí #NoBraChallenge, aby motivovalo ty, které se ještě rozhodujícího kroku neodvážily, upozornil server belgického rozhlasu a televize RTBF.

