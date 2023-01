‚Váleční veteráni‘ a ‚nevěsty z Východu‘ stále fungují, zranitelní jsme všichni, říká policejní mluvčí

Za zranitelné na internetu považujeme děti nebo starší lidi, podle mluvčího policie Jakuba Vinčálka jsou to ale také osamělí lidé, na které cílí takzvané romantické podvody. Základní a osvědčené modely jsou „válečný veterán“ a „nevěsta z Východu“ „Sňatkové podvody cílí na muže i ženy. Jako policie máme zkušenost, že když dotyčný či dotyčná svůj případ zveřejní, dostane od ostatních uživatelů sociálních sítí takříkajíc naloženo,“ říká. Praha 13:24 28. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Vinčálek, mluvčí Policie České republiky | Foto: Tomáš Berný | Zdroj: Český rozhlas

„Z našeho pohledu jsou romantickými podvody ohrožení úplně všichni. Oběťmi sňatkových podvodníků jsou ženy i muži různého vzdělání či věku. Je tam klíčové, že o vás má někdo zájem, někomu se líbíte. A na to bohužel slyší každý z nás,“ vysvětluje Vinčálek, mluvčí středočeské Policie České republiky.

Jenže málokdo se k tomu, že naletěl romantickému podvodu, přizná. Podle Vinčálka to má důvod: „Když oběti dostanou od ostatních lidí na internetu naloženo, mluvíme o sekundární viktimizaci obětí. A to je důvod, proč řada lidí tuto zkušenost nenahlásí. “

„Za policii doporučuji oznámit to vždy, protože jen když to oznámíte, tak s tím policie může něco dělat a případně zabránit dalšímu páchání trestné činnosti,“ zdůrazňuje mluvčí.

Kyberšikaně neutečete

Zvláště zranitelné na internetu jsou děti, ale díky tomu, že se o tom mluví, patří právě děti k nejvíce vzdělaným, upozorňuje Vinčálek: „Školy, policie i jiní se snaží všemožně už dlouhá léta o osvětu, prevence často cílí na děti už od mateřských školek.“

Dětí se může týkat mimo jiné šikana na internetu, ta je přitom podle Vinčálka v něčem horší než šikana například ve škole.

„Když jsem vyrůstal já, tak šikana byla omezená časově a místně. Už tím, že se mohlo dít něco ve škole nebo ve sportovním klubu. Ale dnes před online prostředím neutečete. Kyberšikaně jste vystaven pořád, nikdy nekončí, člověk je totiž dostupný 24 hodin denně. A o tom, že jste šikanován, se na internetu dozví obrovské množství lidí,“ srovnává policejní mluvčí.

Falešní úředníci a bankéři

Kromě takzvaných reverzních inzertních podvodů, kdy dostanete odkaz na fingovanou platební bránu a výzvu k zadání přístupových údajů do internetového bankovnictví, jsou podle Vinčálka v poslední době rozšířené podvodné SMS zprávy. Podvodníci v nich předstírají, že jsou třeba z ministerstva práce.

„V tomto případě evidujeme od poloviny loňského roku asi 300 dílčích případů, u kterých škoda dosáhla celkem 30 milionů korun. To vůbec není zanedbatelná částka,“ uznává Vinčálek.

„Také nás zaměstnává navolávání falešných bankéřů,“ upozorňuje. „Velmi dobře umí napodobit bankovního úředníka. Volají vám adresně, často o vás mají nějaké informace. Snaží se z vás vylákat přístup k internetovému bankovnictví. Nebo chtějí, abyste vybral nějaké peníze a vložil je do bankomatu na virtuální měnu a odeslal je. “

Podle Vinčálka v prostředí internetu odkládáme obezřetnost. „Chováme se jinak. To, co bychom v běžném životě neudělali, v online prostředí děláme běžně.“

„Zejména starší lidé byli zvyklí na to, že co bylo v médiích, která byla po většinu jejich života oficiální, tak to bylo validní. Ale na internetu to tak není, smyslem internetu je to, že tam může v podstatě každý zveřejnit cokoliv. A v některých případech se skutečně těžko rozlišuje, jestli je to skutečné, nebo podvod,“ uzavírá mluvčí Policie České republiky Jakub Vinčálek.

