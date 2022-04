Mladí lidé častěji naletí podvodníkům, zjistila to britská studie

Podvodným zprávám důvěřuje každý čtvrtý Brit ve věku 18-34 let. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila společnost Visa a Astonská univerzita. U mladých Britů je téměř dvakrát vyšší pravděpodobnost, že se stanou obětí podvodu než u lidí starších 55 let. Informuje o tom web Dazed.

Londýn 0:10 30. dubna 2022