Seniorka s amputovanou nohou získala díky Ježíškovým vnoučatům odborné cvičení. Zdeňka z domova z Horní Suché na Karvinsku, které je 74 let, chce být co nejsoběstačnější a naučit se třeba dostat z lůžka na vozík. Přání jí splnila Tamara Hašová, která studuje fyzioterapii. Horní Suchá 9:54 2. prosince 2017

„Ucpala se mi tepna. Přišli za mnou a řekli mi: Buď si necháte uříznout nohu, nebo zemřete. Tak jsem si nechala uříznout nohu,” vzpomíná pro Radiožurnál čtyřiasedmdesátiletá paní Zdeňka, která je na první pohled i poslech ženou z drsného kraje.

Pojišťovny jí nezaplatily fyzioterapeuta, tak si o něj napsala Ježíškovi. A přijelo Ježíškovo vnouče. Natáčela Andrea Čánová

A rázně chce řešit i svůj handicap. Potřebuje se naučit samostatnosti: třeba to, jak se z lůžka dostat na vozík. Penzistku to přišlo naučit Ježíškovo vnouče Tamara Hašová.

Domov se pro paní Zdeňku už dřív snažil sehnat fyzioterapeutku, ale jednání s pojišťovnami nikam nevedlo.

„Pojišťovny to neplatí. Neschválí ani to, aby fyzioterapeut mohl cvičit s člověkem, který to opravdu potřebuje,” vysvětluje vedoucí domova Lydie Jančová.

Všechno, co Tamara Hašová s paní Zdeňkou provádí, si proto Lydie poctivě zapisuje do notýsku.

„Budeme pak Zdeňku trápit,” usmívá se. „Spolupracovala skvěle. Myslím, že to přesně splnilo účel, který projekt Ježíškova vnoučata má,” shrnuje Tamara Hašová.

Ježíškova vnoučata a Země seniorů Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Projekt zaujal i Český rozhlas, který je teď v úzkém kontaktu se sociálními pracovníky domovů, kteří sepisují s klienty jejich vánoční přání. Jsou jich už tisíce. A přesně tolik je třeba lidí, kteří je dokážou splnit. Stát se Ježíškovým vnoučetem je snadné. Vyberte si podle domova ve svém okolí, podle ceny dárku nebo třeba podle toho, jestli chcete balit vánoční dárek nebo přinést nezapomenutelný zážitek. V tabulce stačí přání vybrat, rezervovat, poslat a těšit se na Vánoce. Jaká přání ještě zbývá splnit? Podívejte se na stránky jeziskovavnoucata.cz. A sledujte facebook Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Ježíškova vnoučata tento týden doplní seriál o životě penzistů v Česku s názvem Tahle země bude pro starý. Český rozhlas se během něj zaměří na problematiku stáří a stárnutí populace. Seriál poběží od 27. listopadu do 3. prosince na všech stanicích. Na serveru iROZHLAS.cz ho můžete sledovat pod označením Země seniorů.