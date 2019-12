Cena krávy nebo vzhled hemeroidů. Co nejvíce hledali v roce 2019 Poláci na internetu?

Statistika slov, která zadáváme do vyhledavačů, vypovídá podle časopisu Komputer o náladách ve společnosti, jejích reálných problémech a očekáváních.

V roce 2019 se Poláci často ptali na to, kolik stojí letenka do Spojených států - to souvisí s tím, že Spojené státy po dlouhých třiceti letech konečně zařadily Polsko na seznam zemí s jednoduchým elektronickým vízem.

Hodně Poláků zajímalo ale také to, kolik hran má šestistěn, kolik dílů má seriál Věčná láska nebo co to je ústavní většina, jak připravit houby nebo jak vypadají hemoroidy.

Přehled nejvyhledávanějších slov na Google, ale i na Wikipedii v neděli zveřejnil i server iROZHLAS.cz. Dataři v přehledu například uvádějí, že mezi nejhledanější slova minulého roku na Google patřil například Most, počasí, Amazonský prales, volby na Slovensku i v Evropské unii nebo Černobyl.

Zajímal je ale třeba i fotbalový útočník Josef Šural, který v pouhých 28 letech zemřel v tureckém Alanyasporu při dopravní nehodě minibusu. Také zjišťovali, jak vypadají vzácné mince v českých peněženkách, konkrétně desetikoruna z roku 1993, která má až tisíckrát vyšší nominální hodnotu.