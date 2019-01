Lidštější Kalousek, otevřený Bělobrádek. Jací jsou politici očima studentů, kteří je zpovídali?

Třetinu lidí v Česku nezajímá zpravodajství, aktuální dění podle průzkumu Medianu nesledují hlavně mladší lidé. Problém se týká i politiky, která ovlivňuje každodenní životy řady lidí. Jak motivovat dospívající generaci ke sledování důležitého dění? Jednou z možností jsou osobní rozhovory s vrcholnými představiteli státu, takový projekt funguje na pražském Gymnáziu Na Zatlance. Studenti vyzpovídali i premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše. Praha 7:27 3. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Studenti Gymnázia Na Zatlance při setkání s vrcholnými politiky - premiérem Andrejem Babišem, ministrem vnitra Janem Hamáčkem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem | Foto: Gymnázium Na Zatlance | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mezi dalšími zpovídanými byl třeba i poslanec za Piráty. „Bylo fajn vidět ho, jak mluví se studenty. Co si myslel, to řekl, neměl nic připraveného, což se mi líbilo. Bylo to takové uvolněné,“ popisuje pro server iROZHLAS.cz studentka Anička setkání s poslancem Mikulášem Ferjenčíkem, které trvalo zhruba tři čtvrtě hodiny.

Sedmnáctiletý Martin si k rozhovoru vybral europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD). „Přišlo mi to zajímavé vzhledem k události, kdy ho prezident Miloš Zeman nechtěl jmenovat ministrem zahraničních věcí,“ popisuje důvod, proč si vybral zrovna politika pražské sociální demokracie.

Překvapilo ho, že setkání velmi rychle domluvili a že Poche nabídl, aby za ním několik studentů přijelo v polovině ledna do Evropského parlamentu.

Studenti se potkali i s premiérem Andrejem Babišem (ANO), vicepremiéry Richardem Brabcem (ANO), který je zároveň ministrem životního prostředí, a Janem Hamáčkem (ČSSD), který vede resort vnitra.

Projekt s politiky Studenti mají za úkol domluvit si schůzku s vrcholným politikem a udělat s ním rozhovor. Vybrat si mohou, koho chtějí napříč politickým spektrem. Podmínkou ale je, aby šlo o prezidenta, premiéra, ministra, poslance, senátora nebo europoslance. Mají na to dva až tři měsíce. Ze schůzky pak musí přinést nějaký důkaz, třeba fotografii. A celý projekt poté prezentují před spolužáky.

Byli také u ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nebo ministra školství a jeho stranického kolegy Roberta Plagy. A mluvili třeba také s předsedou KDU-ČSL Pavlem Bělobrádkem.

„Bylo milé slyšet, že ten člověk je vlastně jen člověk, který neříká jen to, co chceme slyšet, ale že má na věci opravdu nějaký názor. Říkal nám názory, které si myslím, že moc veřejně neříká,“ přibližuje setkání s Bělobrádkem další ze studentek, sedmnáctiletá Anna.

Mezi zpovídanými byl i poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek. „Se spolužačkami jsme se po tom setkání shodly, že nám přijde lidštější. Opravdu to jsou obyčejní lidé,“ popisuje svůj dojem z Kalouska osmnáctiletá Veronika, která zároveň vyzpovídala prezidentského kandidáta Pavla Fischera.

Kromě něj studenti navštívili i další účastníky prezidentského klání jako Jiřího Drahoše nebo Marka Hilšera. Přímo u hlavy státu Miloše Zemana ale zatím nikdo nebyl.

Zkouška odvahy a samostatnosti

Projektu se každoročně účastní desítky studentů gymnázia. A vesměs ho chválí. „Možná i politikům by mohlo prospět, že lidé mají o politiku zájem,“ dodává Martin.

Pro studenty je to zároveň zkouška odvahy a samostatnosti. „Cílem je umožnit studentům bezprostřední kontakt s politikem, nikoli kontakt jen skrze média. Osobní zkušenost je velmi cenná. Cenné je také to, že si celou věc musí zařídit sami. Píší e-maily, telefonují a musí jít do Poslanecké sněmovny nebo Senátu,“ popisuje učitel Gymnázia Na Zatlance Radek Aubrecht, který má projekt na starost.

Studenti pak musí přinést nějaký důkaz, že u politika opravdu byli. „Například fotografii nebo podepsanou vizitku. Občas politici pošlou třeba knihu s věnováním. Jednou studenti přinesli i dvě lahve vína v krabici s logem Senátu,“ vzpomíná s úsměvem pedagog.

Jemu ani ředitelce Jitce Kmentové nevadí, že se politici chlubí fotkami se studenty na sociálních sítích. A podle nich si nestěžovali ani rodiče.

„Je to jedna z příležitostí, jak mohou děti vykouknout zpoza zdí školy, což je mé téma. A mimo jiné se učí poznávat jiné názory třeba i odlišné od těch jejich,“ dodává ke školnímu projektu Kmentová.

Pozvat třetího muže USA

Studenti díky tomuto projektu překonávají ostych a bázeň z člověka, jehož společenské postavení považujeme za vysoké, jak zdůrazňuje Bohumil Kartous ze vzdělávací organizace EDUin.

„Oslovování politiků a setkání s nimi může pomoci odstranit nepřirozenou bariéru, která mezi nimi a ‚běžnými‘ lidmi vzniká,“ upozorňuje s tím, že úkol by mohli plnit i studenti v menších městech.

Podle Michala Parízka z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy v Praze tak mohou studenti nakouknout do světa politiky.

„Mohou vidět, že ji dělají normální lidé z masa a kostí a že politika není něco abstraktního a nepřekonatelně vzdáleného,“ podotýká Parízek, který je zároveň autorem projektu Politika Z. Ten má také přiblížit zejména mladým lidem politické dění v Česku i ve světě.

Studenti univerzity se pak podle něj nedávno nebáli pozvat na debatu předsedu Sněmovny reprezentantů USA Paula Ryana, který měl koncem března cestu do Prahy. Jde přitom o jednoho z nejmocnějších lidí v americkém politickém systému.

„Paul Ryan jim odpověděl, že bude rád, a debata skutečně proběhla. Většinu z nás by něco takového vůbec nenapadlo,“ chválí odvahu studentů Parízek.

Důležitý je pak podle Kartouse i následný kritický pohled na politiky, kteří mají tendenci ukazovat se v dobrém světle. Srovnávat ale mohou vrcholné představitele státu ještě z jiného pohledu.

„Při následné analýze postojů politika, jeho chování, vystupování je možné srovnat jeho obraz z přímého kontaktu s mediálním obrazem,“ doplňuje Kartous.

A přístup k médiím zmiňuje v této souvislosti i mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. „Projekt Gymnázia Na Zatlance je určitě zajímavou formou, jak u studentů vzbudit zájem o politiku a veřejné dění jako takové. Zmíněný úkol je podle nás přínosný také z hlediska mediální gramotnosti,“ uvedla Lednová.