Že je politik směšný, ještě není politická satira, míní komentátor Jindřich Šídlo

Jak těžké je v současné České republice dělat politickou satiru, když mnohé výstupy vrcholných politiků leckomu mohou připomínat parodii už v originále? Přesně na to se ptá silvestrovské Téma dne na Českém rozhlasu Plus. „Politici se parodují sami,“ konstatuje teatrolog Vladimír Just se vzpomínkou na lánské ministerské schůzky prezidenta Miloše Zemana sedícího ve vitríně. „Kvalitní humor se s nekvalitní politikou velice dobře váže,“ míní.

TÉMA DNE Praha 14:41 31. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít