Cena elektřiny jako alfa a omega. ‚Obávám se, že bude stát i na konci stability společnosti,‘ říká politolog

Češu jsou rozmrzelí tím, že politikům chybí scénáře, co bude dál. Vláda Petra Fialy (ODS) v tom tápe a s rostoucími cenami elektřiny se může otřást stabilita společnosti, upozorňuje politiolog Jan Kubáček. Praha 16:55 22. srpna 2022

„Nikdo neočekává kouzelný proutek a okamžitá řešení. Lidé ale očekávají péči, zájem, pokoru a nějaké modely vývoje. A především sdělení, že vláda se připravuje na složité časy a má nějaké scénáře, body vývoje, motivy a návrhy pro společnost“ říká Kubáček v pořadu Jak to vidí... na Dvojce a dodává: „Lidé jsou proto rozmrzelí.“

Česká vláda by se podle politologa mohla inspirovat například v Portugalsku, Velké Británii, Španělsku a také třeba v Polsku, Rakousku, Německu nebo na Slovensku.

„Ty začaly zavádět celou řadu opatření už na začátku tohoto roku, ještě dávno před rusko-ukrajinským konfliktem. Celou řadu uzpůsobují a zcela vážně se snaží zastropovat cenu té nejcennější komodity, kterou máme, a to je elektřina,“ dává politolog za příklad další státy Evropské unie.

Jan Kubáček, politolog | Foto: Elena Horálková

„Elektřina totiž stojí na začátku a na konci naprosto všeho. A obávám se, že bude stát i na začátku a na konci stability naší společnosti a důvěry ve stát a v politiky jako celek.“

Že česká politika teď nemá vizi, je podle Kubáčka nepříjemné stejně, jako když ji neměla v době pandemie.

„Politici totiž mohou uklidnit spoustu vášní, stmelit trochu společnost a přinejmenším navodit pocit, že se vzájemně potřebujeme. Že volič potřebuje svého politika a politik bez svého voliče neudělá ani krok. Obávám se ale, že se to teď neděje, že jsme nastavili taktiku autopilota, navíc trochu ideologického autopilota,“ kritizuje Kubáček.

Okolní státy – často s pravostředovou vládou – přitom podle Kubáčka dokážou kombinovat nízké DPH, zastropování cen elektřiny, případně řešení ve vztahu k majoritnímu výrobci elektřiny. „A ta společnost je pak klidnější,“ poukazuje.

„Obávám se, že my čekáme na první velkou kolizi. A obávám se, že to povede k tomu, že se lidé začnou hodně soustředit pouze a výhradně na sebe a přestanou státu vycházet jakkoliv vstříc a naslouchat mu. Neboli až přijde problém a politici budou společnost potřebovat, tak se obávám, že společnost bude hodně apatická, nedůvěřivá, hluchá a roztříštěná,“ soudí politolog Kubáček.



Co chceme od politiky

Kubáček je přesvědčený, že česká společnost není tak rozmlsaná, jak se říká. „Ano, máme rádi dobré zázemí. Ale myslím si, že v podstatě od státu chceme hlavně férová pravidla hry, která budou vymáhána a vynucována nehledě na postavení, vliv a adresu bydliště. Chceme, aby platila opravdu vždy a všude, aby nebyly přehlížené lokality,“ soudí politolog.

Za druhý požadavek české společnosti považuje kvalitní životní úroveň:

„Aby byla adekvátní tomu, jak funguje, jak pracujeme a že se píše 21. století. A že český národ vždy patřil k těm úspěšnějším, cílevědomějším, s dobrou životní úrovní. Myslím, že se nepotřebujeme vracet do 16. století.“

„Češi prostě vždy patřili mezi ty úspěšnější národy a logicky i lidé dnes říkají, že by tam rádi dál patřili. A také jsme otevřená společnost, která hodně sleduje zvlášť to, co je pro ni výhodné – proto sledujeme cenovky v sousedních zemích, kolik se tam teď platí za elektřinu, za potraviny a další komodity. A to chceme i po našich politicích,“ dodává politolog Jan Kubáček.

