Politoložka Dvořáková: Politické násilí svědčí o dost hluboké krizi. Záleží na jednání každého z nás
Nárůst politického násilí ve Spojených státech se dotýká i tuzemské předvolební debaty. Politoložka Vladimíra Dvořáková v něm spatřuje nedostatek empatie a slepou touhu názorové oponenty porazit. „Řada lidí, kteří jsou třeba psychicky labilní, se ve ztotožnění s tou či onou ideologií snaží bojovat tím, že nějakým způsobem zničí nepřítele,“ říká Dvořáková v pořadu Českého rozhlasu Dvojka s názvem Jak to vidí..
„Já jsem původem historik. Když se podíváme na konec 20. let a počátek 30. let v Evropě, k nástupu fašismu, vidíme, že násilí bylo v některých momentech přítomno. Společnost se začala velmi výrazně dělit a násilí se stalo klíčovým momentem politiky,“ připomíná politoložka Vladimíra Dvořáková.
„Jakmile se to dostane do roviny násilí, třeba při kontaktních kampaních, kde přichází řada provokatérů a objevuje se tam dílčí násilí, tak už to svědčí o dost velké krizi.“
V úterý má před americkým soudem stanout dvacetiletý muž podezřelý z vraždy vlivného konzervativního aktivisty a influencera Charlieho Kirka, blízkého Trumpova stoupence. Americký prezident už obvinil radikální levici z toho, že rétorikou a přirovnáním Kirka k nacistům a masovým vrahům přispěla k terorismu ve Spojených státech.
„Já mám obavy, že politické násilí neroste jen ve Spojených státech. Určité formy vidíme i v dalších zemích,“ míní politoložka. „Souvisí to s polarizací společnosti a se ztrátou schopnosti komunikovat, naslouchat jiným názorům a přijímat pluralitu,“ pokračuje.
„Souvisí to s vyhrocením postojů, kdy místo snahy najít kompromis se stále více politické subjekty snaží zaujmout tím, že jsou jiní. A souvisí to s tím, že řada lidí, kteří jsou třeba psychicky labilní, se ve ztotožnění s tou či onou ideologií snaží bojovat tím, že nějakým způsobem zničí nepřítele,“ dodává.
Záleží na vztazích
Připomíná také roli, kterou v utvrzování hrají ozvěny ze sociálních sítí. „Je nutné si uvědomit, že vytváření těch umělých bublin je často velmi cílené. Při aktivitách na sociálních sítích se dá očekávat, že posilují určitý názor dotyčného, který to sdílí, a jdou mu přesně informace, které ho utvrzují v názoru,“ říká.
Schopnost vcítit se do pozice názorového oponenta ve společnosti postrádá i mimo politickou arénu a virtuální prostory. „Někoho zničit, někoho urazit, někoho ponížit, ukázat, že jsem vítězem – to se projevuje nejen v politických debatách, ale často i na pracovištích. Často se to objevuje v běžných vztazích,“ domnívá se.
„Záleží opravdu na každém z nás, jakým způsobem bude komunikovat s lidmi, jakým způsobem se bude chovat,“ tvrdí.
Možnost deeskalace spatřuje v odmítnutí stylu založeném na výhrůžkách v nadcházejících volbách. „Může to změnit atmosféru, protože i agresivní chování politiků vychází z toho, že očekávají, že tím získají plusové body. Musíme je naučit, že agresivním způsobem body a hlasy získávat nebudou, nebo je budou ztrácet. Je to asi opravdu na každém z nás, ale jinak je to hluboký společenský problém,“ uzavírá politoložka Dvořáková.