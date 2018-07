Do Polska se vrací luxus. Po chudých desetiletích už dnes ve Varšavě vůz značky Ferrari nikoho neohromí

Dva kroky před budovou zastavuje šedé ferrari, vystupuje z něj mladá žena v teniskách a slunečních brýlích od Chanela a v náruči drží načesaného malého pejska. Vstupuje do varšavského hotelu Raffles Europejski, který je symbolem návratu luxusu do Polska. Jde k Loursemu: kromě drahých pokojů a suit je v hotelu historická cukrárna, která nese jméno svého švýcarského zakladatele Laurenta Lourseho, jenž přišel do Varšavy v roce 1820.

Varšava 16:51 8. července 2018