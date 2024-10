Polsko může mít brzy nový zákon o registrovaném partnerství. Umožnil by i společnou péči o potomky

Registrované partnerství by lidé v Polsku uzavírali před vedoucím matričního úřadu na základě předložení souhlasného prohlášení osob uzavírajících partnerství.

Osoba, která by takový svazek uzavřela, by měla právo pečovat o dítě, které je v rodičovské péči partnera. Partneři by také mohli uzavřít dohodu o společném vlastnictví.

Autorka návrhu, poslankyně Katarzyna Kotulová, uvedla, že je také připravená setkat se s prezidentem Andrzejem Dudou a návrh zákona s ním probrat.

Téma sňatků stejnopohlavních párů je jedním z těch, které rozdělují vládní koalici. Zatímco Občanská koalice a Levice před parlamentními volbami slíbily legalizaci takových sňatků, Lidovci navrhují vznik statusu osoby blízké. Ta by měla přístup do lékařské dokumentace, ne už ale k péči o partnerovo dítě.