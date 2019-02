Vodka je nejlepším heslem na polské Wikipedii. ‚S radostí si ho přečtou i abstinenti,‘ řekl porotce

Vodka - či spíše wódka - je nejlépe zpracované a věcně nejhodnotnější heslo v polské verzi internetové encyklopedie Wikipedia, alespoň podle soutěže, uspořádané ke 100. výročí nezávislosti Polska s cílem zlepšit kvalitu 1500 hesel týkajících se země nad Vislou a jejích obyvatel, ohlásil server Onet.pl. Varšava 7:41 8. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Wikipedia (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Heslo je zpracované dopodrobna, s grafikou, ilustracemi i ověřenými zdroji a zachycuje historii, právní aspekty, výrobní technologii, trh, spotřebu i význam vodky v kultuře,“ objasnila porota své rozhodnutí.

Jak uloupit vodku? Jedině v ukradeném obrněném transportéru, předvedl Rus za polárním kruhem Číst článek

Poláci vedou s Rusy pradávný spor o to, kdo vlastně vodku vynalezl jako první. „Je pravda, že chybějí jednoznačné důkazy, že vodka byla určitě vymyšlená v Polsku, ale heslo mluví samo za sebe. Vzniklo s tak obrovskou pečlivostí a s přihlédnutím k podrobnostem, že si jej s radostí přečtou i abstinenti. Na zdraví!“ prohlásil profesor Dariusz Jemielniak, který byl jedním z porotců.

Na soutěži se podílela muzea ve Varšavě, Kielcích, Štětínu a univerzita ve Vratislavi.

Průměrný Polák do roka a do dna vypije 99 litrů piva, sedm litrů vína a pět litrů vodky, podotkl Onet s odvoláním na údaje z uplynulých let. V Evropské unii je Polsko největším výrobcem vodky, ve světě je pak na čtvrté příčce. Lihovary v zemi živí na 100 tisíc lidí, pivovary ale už dvakrát tolik.