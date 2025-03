Popeleční středou začíná půst před Velikonocemi. Ministranti na Karvinsku používají v tento den sítko

Křesťané slaví Popeleční středu, kterou začíná postní doba před Velikonocemi. V Dolní Lutyni na Karvinsku k tomu potřebují jednu nezvyklou pomůcku – obyčejné kuchyňské sítko. Farář totiž při bohoslužbě kreslí na čela věřících kříž z popela spálených vrbových větví, takzvaných kočiček. Ministranti před tím raději popel přesypávají přes sítko, aby v něm nezůstaly tvrdé kousky. Dolní Lutyně 22:13 5. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Popel ministranti před mší prosejí přes sítko, ukazuje farář Marián Pospěcha | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

„V plechovce máme připravený popel, který každý rok připravují ministranti,“ ukazuje farář Marián Pospěcha na skříňku, kde se popel ukrývá. Podle něj je velmi důležité ho zkontrolovat.

„Zvukově to nedělá žádný efekt, protože popel je skutečně velmi jemný. Kdyby tam byly nějaké částečky, které tam být nemají, tak by nám to chrastilo, což by byla známka toho, že to není v pořádku. Ale na vlastní oči vidíme, že je jemňoučký a že se krásně sype tak, jak má,“ popisuje pro Radiožurnál farář.

Klíčové je, že ministranti používají pořádné sítko na prosetí.

„Kdyby se náhodou stalo, že tam zůstane nějaká částečka, nějaké škváry nebo něco, co by mohlo i zranit nebo odřít čelo těch, kteří přistupují a přijímají symbol kříže, tak by to bylo samozřejmě nepříjemné,“ vysvětluje.

Popel je uskladněný ve stříbrné plechovce po italské kávě s červeným víčkem, na kterém je fixem jednoduše napsáno: popel.

„Ona je to nejlepší plechovka na uskladňování mnoha věcí - šroubků, matic, různých záležitostí, které každý chlap potřebuje mít v domácnosti. A mimo jiné také pro popel, který používáme každý rok na Popeleční středu,“ doplňuje Pospěcha.

Popel skladuje farář Marián Pospěcha v Dolní Lutyni v plechovce od kávy | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Na slavnostní bohoslužbu na Popeleční středu je v kostele faráře Pospěchy tradičně plno. „Popelec, to znamení kříže, které udělujeme na čelo právě pro symbol nového začátku, nového restartu a změny smýšlení, obrácení, je určeno pro všechny. A to víte, všichni přirozeně využívají této možnosti, jak k oltáři přistoupit. Nikdo není vylučován,“ objasňuje farář.

„Skutečně je tady úplně jedno. Jestli člověk je nebo není věřící nebo pokřtěný nebo jestli žije rozvedený, nerozvedený a tak dál, má právo pro takovouto šanci, možnost přistoupit a nechat se popelcem označit. Jsem velmi rád, že se vidím třeba i běžně s lidmi, které v takové blízkosti oltáře nemám šanci běžně vidět,“ dodává Pospěcha.

„Je to radost. Už jenom z toho úhlu pohledu doba postní není žádnou tragédií, ale velkou radostí z nových začátků,“ zdůrazňuje. Podle posledního sčítání je v téhle karvinské obci necelých 400 farníků.

Popeleční středa V lidové tradici skončil čas masopustu, křesťanům začíná čtyřicetidenní půst, jehož smyslem je duchovní očista před Velikonocemi.

Kněží na Popeleční středu udělují věřícím takzvaný popelec, tedy znamení kříže popelem na čelo. Přijetí popelce je vyjádřením kajícnosti, symbolickým vyznáním viny a hříchu a vůle vnitřně se očistit.

Nejen věřící se mohou také připojit ke starobylé tradici - postní almužně. Ušetřené peníze za odřeknuté požitky mohou věnovat do papírových postních kasiček, které lze vyzvednout ve farnostech.

Boží hod velikonoční se slaví první neděli po prvním jarním úplňku, letos vychází na 20. dubna.