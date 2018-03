V Pardubicích zřídili popelnice na rostlinný olej. 'Nejhorší je vylévat ho do kanalizace,' říká ředitel služeb

Pokud lidé začnou olej třídit, oranžové popelnice město pořídí také do jiných částí města. „Záměrně byla vybrána oblast sídliště Dubina. Služby města Pardubic jej mají prakticky v dosahu a budou tak moci pravidelně kontrolovat, jak jsou nádoby plněny a zda se nestávají terčem vandalů,“ řekl Slach.

Do popelnic mohou lidé odkládat olej a tuky z domácnosti v uzavřených nádobách, ideálně v PET lahvích. Otvor ve víku není velký, do popelnice nelze vložit třeba kanystr. Větší nádoby musejí lidé odkládat v nedalekém sběrném dvoře.

Popelnice jsou zabezpečené proti otevření a připoutané k pevné konstrukci, aby je nikdo nemohl ukrást nebo převrátit. Je u nich i návod, co lze a nelze do nádoby vkládat. Pokud lidé vylévají oleje a tuky do záchodu, škodí životnímu prostředí.

„Nejhorším možným řešením je vylévat je do kanalizace. Odpadní oleje a tuky se totiž sráží na kanalizačních trubkách a ucpávají je, jejich přítomnost v odpadních vodách má také negativní dopad na životní prostředí. Přitom následně mohou být dál využity, například v energetice a přispět k šetření přírodních zdrojů,“ uvedl ředitel Služeb města Pardubic - Odpady Jiří Strouhal.

Nádoby na odkládání rostlinných olejů jsou v ulicí Erno Košťála, Bartoňova, Jana Zajíce a Na Drážce. Třídění olejů zavedla už dřív jiná města v kraji, v roce 2015 Letohrad, předloni Česká Třebová.