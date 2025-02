Poprvé běželo 30 lidí, naposledy už 1000. Běh se žlutou stužkou navíc po českém vzoru pořádají i v zahraničí

Česko inspiruje ostatní evropské státy. Zaujal je Běh se žlutou stužkou, který se věnuje bourání předsudků vůči lidem s trestní minulostí. V Česku se letos 10. června poběží už 10. ročník závodu a po našem vzoru ho loni poprvé vyzkoušely třeba i Chorvatsko nebo Litva. Praha 12:27 8. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Účastníci běhu na zahájení 9. ročníku Yellow Ribbon Run | Foto: Hájek Vojtěch | Zdroj: ČTK

Běhu se pravidelně účastní odsouzení, jako předloni vězeňkyně ze Světlé nad Sázavou. „Já jsem začala běhat především proto, že si tím běháním člověk vyčistí hlavu a má aspoň za těmi mřížemi chvíli pocit svobody,“ uvedla jedna z nich.

„Poprvé jsem od začátku svého výkonu trestu venku mezi civilními lidmi,“ dodala. Na startu spolu stojí vězni, dozorci nebo politici. Chtějí dokázat, že se dá společně utéct předsudkům.

Běh začala v Česku pořádat před 10 lety Gabriela Slováková, šéfka závodu a ředitelka trestní politiky na ministerstvu spravedlnosti. „Zjistíte, že tam stojíte s vězněm a že se s ním úplně normálně bavíte jako s člověkem,“ podotkla Slováková.

„Tam jsme našli tu možnost vysvětlit běžným lidem, že když si někdo odpykal svůj trest a snaží se, chce být táta, máma, pracovník, soused a slušně žít, tak je lepší ho přijmout než ne,“ vysvětlila šéfka závodu. Prvního běhu se zúčastnilo 32 lidí, toho posledního už 1000.

Inspirace dalším zemím

Poslední roky akce zaujala i další evropské státy. Česko jim proto předává své znalosti, jak běh uspořádat. „Byli jsme v Chorvatsku, kde běžel ministr spravedlnosti a říkal, že se poprvé v médiích mluvilo o vězeňství i v duchu integrace lidí do společnosti – aby pochopili, proč je to důležité. Jsem na náš malinký tým neskutečně pyšná,“ uvedla Slováková.

Gabriela Slováková myšlenku tzv. Yellow Ribbon Run přivezla ze Singapuru. Tam se žlutou stužkou běhají dvacet let, loni se přidalo 20 tisíc lidí. „Chtěli jsme aktivitu, do které by se dalo zapojit a ukázat podporu co nejvíce lidí. Běh je taková aktivita. Nemusíte ale přímo běžet. Můžete chodit, třeba i s kočárkem,“ popsal Matthew Wee Yik Keong z vedení tamní vězeňské služby.

Zařazení vězňů do společnosti

Zájem o žlutou stužku podle něj ukazuje, že mnoho zemí řeší, co bude s odsouzenými, až opustí vězení. V Česku se po propuštění zase vrátí za mříže sedm z deseti lidí. Vysoká míra recidivy trápí mnoho postsovětských zemí.

„Ti lidé se prostě musí vrátit do společnosti a žít v ní. Jednou se vrátí. A pro nás je důležité, jakým způsobem a jestli se začlení zpátky. Takže o tom je Běh se žlutou stužkou,“ uvedl ředitel litevské vězeňské služby Mindaugas Kairys. V Litvě loni běželi závod poprvé.

Podle náměstka ministra spravedlnosti Karla Dvořáka z hnutí STAN je dobrá každá podpora propuštěných lidí. Zároveň zdůrazňuje, že je s nimi třeba pracovat ještě v době, kdy jsou ve výkonu trestu.

„Nejen, aby existovala řada programů, která umožňuje osobám nahlédnout na trestnou činnost, kterou páchaly, nebo je učí nové kompetence, aby v tom běžném životě obstály – zařazují se třeba do pracovního procesu. To jsou všechno věci, které jsou důležité,“ uvedl Dvořák.