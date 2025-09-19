Poradna na jablka nebo melouny vypěstované v horách. V Klatovech začala výstava Zahrada Pošumaví
V Klatovech v pátek začíná tradiční výstava Zahrada Pošumaví. Potrvá do neděle a výpěstky i výrobky na ní představí zahrádkáři z Klatovska. Pro své vlastnoručně vypěstované ovoce, zeleninu a květiny připravují zajímavá aranžmá. „Bude tu ochutnávka čatní z Hozenovic, koncert country skupiny, vyhlášení soutěže výtvarníků a jablko roku,“ říká pro Český rozhlas Plzeň místopředsedkyně územního sdružení Klatovy Ivana Šůsová.
Zahrádkářky z Předslavi dolaďují svoji expozici, předsedkyní je Jana Šindelářová. „Inspirujeme se většinou na výstavách, z časopisů, na internetu a většinou z vlastní fantazie,“ vysvětluje.
Na místě mají obrovské jablko, které vypadá jako nástěnka s poličkami, na kterých jsou vystavená jablka. „Máme šikovného truhláře, který je podle mustru, který mu namalujeme, schopný nám to udělat. Je to šikovné, protože expozice je na tom jablku lépe vidět, je to přehlednější,“ říká Šindelářová.
Sál Střední zemědělské školy v Klatovech zaplnily stoly nadekorované výpěstky s květinami. „Pro mě už je jenom unikát, že v našich nadmořských výškách vypěstujeme pětikilový meloun nebo fíky. To je Nýrsko, hory… a máme melouny. Fascinuje mě, že jsou tu věci, které u nás dřív neměly šanci,“ mluví o zajímavostech místopředsedkyně územního sdružení Klatovy Ivana Šůsová.
Výstava Zahrada Pošumaví není jen o exponátech a výpěstcích, tradičně je tu i doprovodný program. „Na pátek je tu pomologická poradna inženýra Vačkáře. Přiveze ochutnat vzorky a určí jablka všem, co jsou tady. Když se na to jablko jen podívá, tak ví, co to je za druh,“ popisuje Šůsová.
Přednášky a ochutnávky
„Bude tu ochutnávka čatní z Hozenovic, koncert country skupiny, vyhlášení soutěže výtvarníků a Jablko roku. Zrovna jsme si ale povídali, že jsou všechna tak dokonalá, že by měla být na stupních všechna, protože jsou překrásná,“ pokračuje Šůsová.
Sobota je tradičně věnována bramborám, bude tu den bramborářek. „V neděli nás čekají zajímavé přednášky hned od deseti hodin: Znovuobjevené květiny a byliny našich babiček, Pohled na zahrádku očima architekta a Uplatnění vyvýšených záhonů.“
Výstava Zahrada Pošumaví bude v pátek a sobotu přístupná od deseti do osmnácti hodin a v neděli od deseti do patnácti hodin.