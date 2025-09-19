Poradna na jablka nebo melouny vypěstované v horách. V Klatovech začala výstava Zahrada Pošumaví

V Klatovech v pátek začíná tradiční výstava Zahrada Pošumaví. Potrvá do neděle a výpěstky i výrobky na ní představí zahrádkáři z Klatovska. Pro své vlastnoručně vypěstované ovoce, zeleninu a květiny připravují zajímavá aranžmá. „Bude tu ochutnávka čatní z Hozenovic, koncert country skupiny, vyhlášení soutěže výtvarníků a jablko roku,“ říká pro Český rozhlas Plzeň místopředsedkyně územního sdružení Klatovy Ivana Šůsová.

Klatovy Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Sál Střední zemědělské školy v Klatovech zaplnily stoly nadekorované výpěstky a květinami

Sál Střední zemědělské školy v Klatovech zaplnily stoly nadekorované výpěstky a květinami | Foto: Jitka Englová | Zdroj: Český rozhlas

Zahrádkářky z Předslavi dolaďují svoji expozici, předsedkyní je Jana Šindelářová. „Inspirujeme se většinou na výstavách, z časopisů, na internetu a většinou z vlastní fantazie,“ vysvětluje.

Přehrát

00:00 / 00:00

V Klatovech začíná tradiční výstava Zahrada Pošumaví

Na místě mají obrovské jablko, které vypadá jako nástěnka s poličkami, na kterých jsou vystavená jablka. „Máme šikovného truhláře, který je podle mustru, který mu namalujeme, schopný nám to udělat. Je to šikovné, protože expozice je na tom jablku lépe vidět, je to přehlednější,“ říká Šindelářová.

Sál Střední zemědělské školy v Klatovech zaplnily stoly nadekorované výpěstky s květinami. „Pro mě už je jenom unikát, že v našich nadmořských výškách vypěstujeme pětikilový meloun nebo fíky. To je Nýrsko, hory… a máme melouny. Fascinuje mě, že jsou tu věci, které u nás dřív neměly šanci,“ mluví o zajímavostech místopředsedkyně územního sdružení Klatovy Ivana Šůsová. 

Výstava Zahrada Pošumaví není jen o exponátech a výpěstcích, tradičně je tu i doprovodný program. „Na pátek je tu pomologická poradna inženýra Vačkáře. Přiveze ochutnat vzorky a určí jablka všem, co jsou tady. Když se na to jablko jen podívá, tak ví, co to je za druh,“ popisuje Šůsová.

„Máme šikovného truhláře, který je podle mustru, který mu namalujeme, schopný nám to udělat,“ říká zahrádkářka | Foto: Jitka Englová | Zdroj: Český rozhlas

„Máme šikovného truhláře, který je podle mustru, který mu namalujeme, schopný nám to udělat,“ říká zahrádkářka | Foto: Jitka Englová | Zdroj: Český rozhlas

Přednášky a ochutnávky

„Bude tu ochutnávka čatní z Hozenovic, koncert country skupiny, vyhlášení soutěže výtvarníků a Jablko roku. Zrovna jsme si ale povídali, že jsou všechna tak dokonalá, že by měla být na stupních všechna, protože jsou překrásná,“ pokračuje Šůsová.

Sobota je tradičně věnována bramborám, bude tu den bramborářek. „V neděli nás čekají zajímavé přednášky hned od deseti hodin: Znovuobjevené květiny a byliny našich babiček, Pohled na zahrádku očima architekta a Uplatnění vyvýšených záhonů.“

Výstava Zahrada Pošumaví bude v pátek a sobotu přístupná od deseti do osmnácti hodin a v neděli od deseti do patnácti hodin.

Jitka Englová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Společnost

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme