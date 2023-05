Obliba domácího porna roste. ‚Cesta za ziskem a svobodou je etická,‘ zamýšlí se režisér dokumentu

Domácí produkce amatérského párového porna zažívá rozmach. Co znamená z hlediska etiky? „Když se nad tím zamyslíte, tak jde o dva lidi, kteří jsou v konzensuálním vztahu. Tím pádem by to mělo být etické,“ vysvětluje Joscha Bongard, režisér dokumentárního filmu „Verified Couples“. Snímek sleduje život mladého německého páru, který natáčení domácího porna živí. Praha 7:00 7. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve Spojených státech stoupl zájem o amatérské a domácí porno v roce 2022 o 310 porcent (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

„Když nám došla první platba, cítil jsem obrovskou svobodu,“ popisuje 25letý pornoherec Nico z Německa v dokumentárním snímku „Verified Couples“.

Jen během prvního měsíce si výrobou domácího porna vydělal 10 000 eur (235 tisíc českých korun).

Spolu se svou přítelkyní, 23letou Andreou, točí „párové porno“, subžánr tzv. „amateur porn“ neboli amatérského obsahu, za kterým nestojí velké produkce, ale obyčejní lidé, kteří místo profesionálního filmového studia využívají vlastní ložnice.

Nico se k točení porna dostal během studia psychologie na vysoké škole. „Už tehdy jsem věděl, že chci pracovat sám na sobě. Začal jsem s přeprodáváním věcí z eBaye, ale moc mi to nešlo. Pak jsem se na internetu dočetl, že pornem mohu vydělat velké peníze,“ popisuje Nico.

Když o plánu řekl své přítelkyni, byla tomu otevřená. „Moje máma byla trochu v šoku, ale pak mě podpořila,“ popisuje Andrea. „Někteří kamarádi mi řekli, že je to sebedestrukce a ať dodělám školu. Já to nechápu, protože se skrz to tolik učím, mám svobodu, mám Nica. Nedokážu si představit lepší život,“ tvrdí mladá žena.

Roste poptávka

Poptávka po tzv. párovém pornografickém obsahu, čímž je myšleno „couple porn“, je podle výroční zprávy Pornhubu, největší pornostránky na světě, stále vyšší.

„Sledovatelům to umožní se s protagonisty více sblížit a vcítit se do nich. Je to něco jako koukat se na vaše vlastní sousedy,“ popisuje Joscha Bongard, režisér dokumentárního snímku „Verified Couples“, v rámci kterého sleduje život německého páru. Film představil v Praze na letošním festivalu dokumentárních filmů Jeden svět.

Německý pár oslovil s tím, že chce natočit pozitivní, upřímný a citlivý dokumentární snímek o amatérském pornu. Po několika video-hovorech a návštěvách na to Andrea s Nicem přistoupili.

„Tu práci mohou dělat odkudkoliv. Když točíte domácí porno, můžete být digitálním nomádem, který pracuje odkud chce,“ popisuje Bongard, který se s Nicem a Andreou poprvé setkal na Kypru.

Bongard popisuje, že hlavním rysem amatérského porna je nedokonalost a zřetelně „autentický“ výstup, který může zahrnovat skutečné emoce a spontánnost, a to i přesto, že je, stejně jako u běžného porna, pečlivě sehraný.

„Sex, který máme před kamerou, nikdy nebude stejný jako ten, co máme spolu doma. Na kameře musíte dbát na techniku, doma ne,“ řekl v rozhovoru pro australskou televizi ABC francouzský pornoherec Manuel Ferrara. Stejně jako Nico s Andreou se chytil trendu domácího porna.

Zisk Pornhubu

Ve Spojených státech stoupl zájem o amatérské a domácí porno v roce 2022 o 310 % a 179 % po celém světě. Nejčastějšími hledanými výrazy byly „domácí swingování“ a „domácí trojka“.

Z výroční zprávy Pornhubu vyplývá, že během uplynulého roku vzrostlo vyhledávání obsahu se slovem „reálné“ o 42 procent. Nejvíce lidí vyhledává termíny „reálný orgasmus“, „reálný pár“ či „reálnou masáž“.

Podle režiséra je však problematické, že herci jsou závislí na velkých streamovacích platformách jako například Pornhub, protože sociální sítě pornoherce znevýhodňují, mažou jim obsah a profily kvůli tomu, čím se živí.

„Nechápu to, protože na sociálních sítích vidíme hodně explicitního a sexualizovaného obsahu, ale když jde o obsah dodaný pornohereci, je často blokovaný,“ líčí Bongard s tím, že pokud tentýž obrázek nahraje běžný uživatel a pornoherec, sociální sítě často odstraní obsah pornoherců, zatímco obsah od běžných uživatelů tolerují.

Proto jsou lidé jako Nico a Andrea nuceni svůj obsah šířit na platformách jako je například Pornhub.

„To, že herci nemohou vystupovat na sociálních sítích, znamená, že jsou odkázáni na velké porno platformy jako například Pornhub, který si pak bere 75 procent zisku, tedy jen 25 procent zisku jde pornohercům, kteří za obsahem stojí,“ vysvětluje Bongard.

To znamená, že když Nico a Andrea vydělali za první měsíc ekvivalent 235 tisíc korun, Pornhub za jejich obsah vydělal trojnásobek. „Jenže bez stránek jako je Pornhub si nevyděláte nic a na tom mají podíl právě i sociální sítě,“ říká Bongarg, který chtěl skrz natáčení dokumentárního snímku zjistit, zda je párové porno etické jak pro ty, kteří ho sledují, tak s ohledem na samotné herce, obzvlášť herečky.

Zrcadlo společnosti

„Když se nad tím zamyslíte, tak jde o dva lidi, kteří jsou v konsenzuálním vztahu, mají se rádi a točí spolu porno. Tím pádem by to mělo být etické,“ vysvětluje svůj myšlenkový pochod režisér.

„Problém je však v tom, že žijeme v patriarchálním systému a kapitalistické společnosti. To znamená, že i v rámci běžných vztahů a párů existují neetické mocenské dynamiky, které pak vyplouvají na povrch i v rámci porna,“ zamýšlí se Bongard.

Toxická maskulinita, zneužití moci, špatné pracovní podmínky a tlak na to vydělat co nejvíc peněz jsou, podle Bongarda, jako ve společnosti, problematické i v pornoprůmyslu. „Je jedno, jestli točíte porno s partnerem nebo pro produkční společnost. Tyto problémy jsou hluboce zakořeněné, že krystalizují všude,“ míní režisér.