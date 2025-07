Pornografie nejde definovat, ale poznáte ji. S fašismem je to naopak, glosuje politolog

Zrod fašismu: Pátrání po tajném Hitlerovi, díl IV.

Napsali Lothar Gorris a Tobias Rapp, vydal týdeník Spiegel.

Okamžik závrati

Bulharský politolog a poradce Ivan Krastev tráví letní dovolenou u Černého moře. Jeho syn hraje s přáteli po večerech deskovky. Loni si vybrali karetní hru Tajný Hitler. Je možné, že jim ji dal Krastev, aby viděl, co se stane. Byl to jeho syn, kdo prohlásil, že větší zábava je hrát za fašistu než za demokrata. Proč? Protože fašisté hrají jako tým, kdežto demokraté, ochromení nedůvěrou a vzájemným podezíráním, jsou sami sobě nejhoršími nepřáteli. Tato hra, podotýká Krastev, názorně ukazuje, proč populisté vyhrávají. Ne proto, že by byli tak silní, ale proto, že demokraté jsou tak zmatení. Snaží se o správnou věc, ale často dělají špatná rozhodnutí.

Přesuňme se do Berlína, do hotelu Grand Hyatt na Postupimském náměstí. Krastev, ročník 1965, je stálým členem vídeňského Institutu věd o člověku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen). Právě je na cestě do Polska. Politici mu zpravidla volají, když jsou v úzkých. V Berlíně se Krastev už dřív sešel s někdejším německým kancléřem Olafem Scholzem i s dnes už bývalým ministrem hospodářství Robertem Habeckem. Je považovaný za jednoho z nejzajímavějších myslitelů kontinentu, je žádaný v řadě evropských metropolí. Mluví se o něm jako o analytikovi, který dokáže rozebrat a zase složit dohromady celý svět. Sám se ale vidí spíš jako takový strejda, kterého prý najdete v každé bulharské vesnici a kterého sousedé považují za vtipného a chytrého chlapíka. Lidé za ním chodí, když jim něco dělá starosti. Je to něco jako jít k psychiatrovi. Poslyšte, řekne pak Krastev svou svižnou angličtinou s bulharským přízvukem a chystá se říct něco možná zajímavého, co prý ale nemusí být nutně pravda.

„Myslím, že máme co do činění s něčím, co bych nazval dalším Extinction Rebellion,“ zamýšlí se Krastev (a v souvislosti s debatami o fašismu naráží na takzvané hnutí Vzpoury proti vyhynutí, pozn. překladatele).

Pravicová konspirační teorie o „velkém nahrazení“ se podle něj nedá pochopit bez znalosti demografického vývoje a především bez pochopení strachu, který vyvolává. Krastev se tomuto tématu věnuje už roky. Lidé překračují hranice, jedni přicházejí, druzí odcházejí. Evropané stárnou. A porodnost klesá, aniž by – podle Krasteva – někdo dokázal spolehlivě vysvětlit, proč.

„Je to strach ze zániku,“ vysvětluje. „Strach z toho, že zmizí místní jazyk a kultura.“ Strach, že migranti změní politickou situaci, protože budou volit ty, kteří je do země pustili. Že nově příchozí promění život a města, že místní jsou v pasti, protože když se přistěhovalcům někde přestane líbit, můžou zase odejít, zatímco oni sami jsou odsouzeni k tomu, aby tam zůstali. Všechno se mění, říká Krastev, vztahy mezi lidmi i vztah lidí k vlastní zemi. Rasistické pojetí světa, které tyto obavy vyvolává, můžeme podle Krasteva vnímat jako novou podobu fašismu, jako fašismus 21. století.

Společnost dnes zleva doprava spojuje pocit nadcházejícího zániku. To ohrožuje demokracii. V okamžiku, kdy fašismus klepe na dveře, musíme okamžitě jednat, jenže demokracie stojí na kompromisu, který vyžaduje spoustu času. Demokracie sice možná nemá konkrétní představu o budoucnosti, jak říká Krastev, ale rozhodně chce zabránit tomu, aby se naší budoucností stala minulost.

Krastev říká, že dlouho a těžce hledal metaforu naší doby, až ji nakonec našel v románu českého spisovatele Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí. Tedy autora z východní Evropy, samozřejmě. Evropa podle Krasteva zažívá okamžik závrati. Závrať v podstatě symbolizuje strach z výšek, obavu z toho, že se nám nad srázem zatočí hlava, nebo taky strach z pádu do hlubin. Kundera ale nabízí jinou definici závrati: „Závrať znamená, že nás hloubka pod námi přitahuje, vábí, probouzí v nás touhu po pádu, které se pak vyděšení bráníme.“ Podle Krasteva je přáním politiků napravo od středu politického spektra, aby bylo konečně po všem, aby byl konec s Evropou, aby se všechno od základů změnilo. Před sto lety měl fašismus svůj program, něco sliboval: Mussolini mluvil o imperiální budoucnosti Itálie, Hitler chtěl vymýtit všechno cizí. Nové strany ale podle Krasteva takové vize nemají. Hýří jen sebedestruktivními nápady.

Nemluvě o tom, že většina populistů podle Krasteva ani sama nevěří, že by se někdy dostali k moci. Často vyhrají jen náhodou. Brexit? Smůla. Trump? Taky. „Je to, jako by pravičáci se svými obavami celou dobu jenom nezávazně randili a pak se najednou ocitli v chomoutu,“ uvažuje Krastev. Paradoxem prý je, že fašisté si nejsou jistí, jestli náhodou nemá pravdu druhá strana. Toho se bojí nejvíc ze všeho.

Fašismus 20. století se zakládal na konkrétní úzkosti z těch druhých, z těch údajně zlých – z komunistů, Židů, zkrátka nepřátel. Fašismus 21. století se ale zakládá na strachu. V čem tkví rozdíl mezi úzkostnou obavou a strachem? Během pandemie měli lidé úzkost z viru, který na ně útočil a zabíjel je. Byl tu nepřítel, kterého bylo možné pojmenovat. Strach ale tak konkrétní není. Žádný snadno identifikovatelný útočník tu není. Strach si každý nese uvnitř sebe. Podle Krasteva se dá říct, že to je strach před sebou samým.

Krastev tvrdí, že politici ho vycvičili v trpělivosti. Svět se rychle mění, věci se dějí a politici musí reagovat. Rozhodovat. To ale neznamená, že jejich kroky dokážou problémy vyřešit. Politika podle Krasteva znamená učit se žít s problémy. V politice neexistuje nic jako čisté vítězství. Politika je management paniky. Bitva proti závrati, proti té nekonečné prázdnotě pod námi.

Pokud je předpokladem moderního fašismu to, že kdesi uvnitř cítíme strach, znamená to, že fašistou se může stát každý z nás? Krastev napovídá: Je pozoruhodné sledovat, co se s lidmi děje, když se pustí do hry Tajný Hitler.

Kapitán Höcke

Greiz, město na východě Německa, které leží na jih od Gery a na západ od Cvikova, si říká „perla Vogtlandu“. Je to pěkné městečko s jedním hradem na vrcholu skály a dalším dole u řeky. Durynská AfD si tu loni uspořádala letní slavnost s modrými balónky a skákacím hradem. Je to volební obvod Björna Höckeho.

Na plakátech zvoucích na akci byla jeho fotka. Vypadal na ní trochu jako Tom Cruise ve filmu Top Gun. Na očích měl zrcadlové brýle, připomínaly pilotky. Když jste se podívali zblízka, všimli jste si, že se v nich odráží dopravní letadlo. Chvilku trvalo, než to člověku došlo. Měl to být deportační let, o kterém Höcke pořád mluví. Let, který po nástupu AfD k moci pošle ilegální migranty tam, odkud přišli. Asi to mělo vypadat, jako by kapitán Höcke osobně seděl v kokpitu. Že by AfD konečně přišla na to, co to je ironie? Nebo je to jen další politický bizár?

Greiz připomíná hodně jiných malých měst ve východním Německu. Je tu hezky a čisto, ale není tu moc lidí. V roce 1970 měl Greiz skoro čtyřicet tisíc obyvatel, dnes je to něco přes dvacet. V ulicích starého města to moc nežije. Jako by si zdejší lidé mysleli, že ještě pořád žijí v diktatuře, takže bude lepší zůstat doma. Není těžké představit si, že člověk ze západu Německa by se tu brzy začal cítit osaměle a dost možná by si i on začal pohrávat s radikálními myšlenkami. Když to ale otočíme –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ necítil by se člověk z Greizu například v takovém Hamburku také ztracený?

V hradním parku na březích řeky se tehdy v létě sešlo necelých pět set lidí. Pár fotbalových hooligans, několik příslušníků takzvaného identitárního hnutí v polokošilích a s výraznými pěšinkami ve vlasech, rockeři oblečení do triček s Trumpem, chlapi, kteří vypadají, jako by patřili k místní domobraně, a odpůrci očkování, co připomínají stárnoucí hippies. Byli tu ale také obyčejní dělníci a řemeslníci. Na setkání dohlíželi policisté, ale nebylo jich nijak moc.

Slunce svítilo, pivo teklo proudem. Durynsko se nezapře. Nálada nebyla ani nepřátelská, ani vyloženě nadšená. Nejspíš to souviselo s protiakcí Antify na protějším břehu, blíž to úřady nedovolily. V jiných městech by to mohlo být divočejší.

Höckeho vystoupení v médiích jsou často vypjatá. V očích mívá paniku a rozhořčení. Tady, v jeho volebním obvodu, z něj byl cítit nadhled. Je,⁠⁠⁠⁠⁠⁠ a to se musí nechat,⁠⁠⁠⁠⁠⁠ dobrý řečník, mluví spatra, bez poznámek. Na sobě měl džíny a bílou košili. Začal tehdy aktuálním tématem, olympiádou, která odstartovala v Paříži. Zaměřil se na scénu na zahajovacím ceremoniálu, kde drag queens a translidé napodobovali da Vinciho Poslední večeři. Podle politika AfD to vystihuje, „co je nejen v této zemi, ale v celé Evropě a na Západě zásadně špatně“. Mluvil o sebenenávisti Evropy a Němců, o touze zbavit se evropské kultury a identity. „AfD žádnou sebenenávist nezná. Tečka. Kdo ji cítí, měl by navštívit terapeuta,“⁠⁠⁠ pronesl Höcke.

To, jak pracuje se slovy jako „drag queens“ a „transgender“, jasně vyjadřuje jeho pohrdání. Mluví o všeobecné dekadenci Západu a o snaze „rozcupovat naši genderovou identitu“. Pořád někoho posílá na terapii. Pro ty, kteří pochybují, jestli jsou jen dvě biologická pohlaví, přijel do Greizu s radou: „Doporučuji vám, abyste si rozepnuli kalhoty a koukli se, co tam dole máte.“ Následoval potlesk.

Höcke v Greizu hodně mluvil i o ničení „evropské kultury“, o ničení toho, co je prý „normální“. Zmínil školy a školky, zákon o sebeurčení, který usnadňuje změnu pohlaví, veřejnoprávní média, svobodu projevu a koronavirovou politiku německé vlády, která je podle něj protizákonná.

Zaměřil se také na migraci jako matku všech krizí, která podle něj z Německa udělala světové centrum sociálního zabezpečení. Chce, aby letadla s migranty dostávala jenom povolení ke startu, ne k přistání.

Höckeho projev si hodně pohrával s tím, co se prý nesmí říkat, co se dá jenom naznačovat. Jako by existovala nějaká tajná, nebezpečná pravda. „Víte, o čem mluvím,“ zmiňoval. Nebo: „Rád bych to řekl nějak diplomaticky“. Nebo: „Toto nesmíte říkat.“ Nebo: „Nemusím to asi už dál rozvádět.“ Temné síly, které mají podle něj spadeno na něj i na Německo, se činí. Na závěr varoval své posluchače, aby v zemských volbách na podzim 2024 nehlasovali korespondenčně. Doporučil jim, aby do volební místnosti přišli až k večeru, zůstali tam, dokud se nezačnou sčítat hlasy, a případné anomálie AfD nahlásili. Měli se taky ujistit, že v domově důchodců za babičku volební lístek nevyplňuje žádný pečovatel. K tomu se vázalo ono: Víte, o čem mluvím.

Všechno je to dost matoucí. Na naší schůzce v Berlíně dá Ivan Krastev k lepšímu svůj typický vtip. Jeden americký soudce, vypráví politolog, kdysi řekl, že nedokáže definovat pornografii, „ale když ji vidí, tak ji pozná.“ S fašismem to je právě naopak, tvrdí Krastev: Dá se snadno definovat, ale není lehké ho poznat, když ho vidíte.

V angličtině mají F-word čili slovo na F. „F“ jako „fu*k you –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ nebo právě jako fašismus“. Německý soud v Meiningenu už před lety rozhodl, že o Höckem se může říkat, že je to fašista. Otázkou zůstává, k čemu je to dobré.

***

Text německého Spiegelu končí reportáží z Durynska, z volebního obvodu Björna Höckeho, takže se hodí k tomu závěrem dodat pár vět. Loni na podzim byly v Durynsku zemské volby, které ovládla Höckeho Alternativa pro Německo. Získala skoro třetinu všech hlasů. Höcke mluvil o „historickém vítězství“ a také říkal, že je připravený na vládu a že může převzít vládní zodpovědnost. Nakonec se ale AfD do vlády nedostala, post šéfa zemského sněmu obsadil poslanec křesťanských demokratů Thadäus König, jehož CDU dala dohromady koalici se sociálními demokraty a se stranou Sahry Wageknechtové, která odešla z Levice a založila si vlastní partaj.

Letos na konci zimy, v únoru, byly v Německu volby do spolkového sněmu. Alternativa pro Německo v nich získala skoro 21 % hlasů a skončila druhá hned za koalicí CDU/CSU. AfD dominovala na východě Německa, tedy opět včetně Durynsku, nicméně ani to jí vládní angažmá na celostátní úrovni nepřineslo. Stejně jako v Durynsku to nakonec dali dohromady křesťanští demokraté se sociálními demokraty, tentokrát bez Sahry Wagenknechtové. Na základě spolupráce CDU/CSU a SPD tedy vznikla letos v dubnu takzvaná velká koalice, se kterou už má Německo své zkušenosti.

A jak skončila AfD? Na jaře ji civilní kontrarozvědka označila za prokazatelně extremistickou, což představitelé strany napadli u správního soudu v Kolíně nad Rýnem. Čeká se, jak žaloba dopadne.

***

Původní článek vyšel už loni, proto jsme museli některé části aktualizovat nebo dovysvětlit. Překlad obstaral Miroslav Tomek, editovala Kateřina Pospíšilová, zvukovou podobu připravila Damiana Smetanová.