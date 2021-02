Restrikce omezují doprovod u porodu. Neumožňují tím dulám vykonávat jejich práci

Chtěly nabídnout pomocnou ruku a dál dělat svoji práci – kvůli epidemické situaci to ale teď duly často dělat nemůžou. Podle vládního nařízení nesmí nastávající matku doprovázet k porodu, protože s ní nežijí v jedné domácnosti. Česká asociace dul proto opakovaně žádala ministerstvo zdravotnictví o to, aby si ženy mohly doprovod k porodu svobodně vybrat i v době pandemie. Odpověď byla zamítavá. Praha 16:05 21. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žena, otec a dítě krátce po porodu | Zdroj: Pixabay

Původně chtěla mít u porodu dulu také Petra, jenže protipandemická opatření její plány změnila. „Být těhotná a rodit v téhle době je jeden velký stres,“ komentuje rodička.

Česká asociace dul nařízení respektuje, má k nim ale výhrady. „Respektujeme to, že jsou nyní omezení, za kterých to možné není, ale co nemůžeme přehlížet, je právo rodící ženy na svobodný výběr osoby u porodu. Tak jak to komunikuje i Mezinárodní zdravotnická organizace, která to speciálně určila i pro pandemii covid-19,“ říká za asociaci Majka Staňková.

Léčitelka také připomíná, že u některých porodů může dula významně pomoct. „Konkrétně je o 39 % vyšší pravděpodobnost, že porod nebude ukončen císařským řezem, a nebo o 15 % vyšší pravděpodobnost, že porodí vaginálně spontánně. Je tam mnohem nižší potřeba syntetického oxytocinu (hormon, jehož hlavním účinkem je indukce a stimulace děložní činnosti v těhotenství a během porodu, pozn. red.) nebo meditativního tlumení bolesti,“ dodává Staňková.

V současné době ale může být u porodu pouze otec dítěte nebo osoba žijící s rodičkou v jedné domácnosti. A to jen v případě, že nemocnice dokážou zajistit potřebné hygienické podmínky, například oddělené prostory odpovídající aktuálnímu nařízení vlády.

Z toho vyplývá, že porod musí probíhat v samostatném pokoji, případně v boxu s vlastním sociálním zařízením. Třetí osobě – tedy nejčastěji otci dítěte – musí být zamezeno potkat se s dalšími rodičkami, osobě musí být změřena teplota při příchodu do pokoje a zároveň nesmí mít příznaky nemoci covid-19.

Duly u porodu například povoluje Fakultní nemocnice v Ostravě. Podle porodníka a senátora Ondřeje Šimetky (ODS) je tam evidují jako dobrovolníky. „Možná tím, že chodí k porodům, má zkušenost, zná se s porodním personálem, tak je tam jako taková spojka. Já tu dulu vnímám jako doplnění celého týmu,“ vysvětluje Šimetka.

Například v Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí duly v současnosti k porodům nemůžou. Podle primáře porodnického oddělení Hynka Heřmana by to při aktuálním stavu epidemie bylo příliš riskantní. „My totiž musíme hlídat riziko onemocnění našeho personálu, který by – kromě toho, že onemocní – to mohl přenést na rizikové pacienty,“ obává se primář.

Aktuálně se tak duly snaží rodící ženy podporovat aspoň na dálku po telefonu.