O sepsání závěti mají v Česku stále častěji zájem i mladí lidé. Předcházejí tak sporům v rodinách

To, co bude s jejich majetkem po smrti, chce s předstihem jednoznačně vyřešit čím dál tím více Čechů. Jen loni lidé sepsali bezmála 27 300 závětí, ukazují to data Notářské komory. A letos by měl být počet podle odhadů notářů ještě vyšší. O sepsání poslední vůle mají stále častěji zájem i mladí a zdraví lidé.

