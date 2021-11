Proč Češi odmítají řešit klimatické změny? ‚Je to abstraktní problém a my malá země,‘ míní sociolog

Klimatické změny generačně společnost nerozdělují. Mladí i starší lidé ji vnímají jako něco, co tady už je a dále bude pokračovat. Zároveň ale vnímají klimatickou změnu odděleně od problémů české krajiny, což je sucho nebo kůrovec. „Jsou to do značné míry oddělené nádoby. Čím se liší, jsou způsoby, jakými mohou vybraní zástupci té věkové kategorie k veřejnosti komunikovat,“ míní Martin Buchtík, jeden z autorů průzkumu Rozděleni klimatem?. VĚDA PLUS Praha 12:43 6. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Buchtík | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Skeptičtější názory jsou podle Buchtíka ve veřejném prostoru slyšet už dlouho, reprezentuje je hlavně Václav Klaus starší.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou Vědu Plus

„Dnes se často prolíná téma zelené tranzice – což je nejen ekonomický a environmentální, ale také sociální problém – právě s tím, že se sice možná zlepší životní prostředí, ale výrazně to zasáhne naši ekonomiku,“ popisuje ředitel agentury STEM.

Téma se tak už nevztahuje jen k přírodě české i globální, ale k celé společnosti.

„A to právě vnáší do tématu zmatek. Protože pak je snadné vytáhnout jednu citlivou věc pro daný stát. V našem případě jsou to například spalovací motory, což je dané i tím, že naše ekonomika hodně stojí na automobilovém průmyslu. A veřejnou debatu zavést na to jedno konkrétní téma a na tom se neustále točit,“ objasňuje kvalitu české debaty Buchtík.

Celá česká společnost vnímá problém klimatických změn jako cosi příliš abstraktního a vzdáleného. „My prostě klimatické změny vnímáme jakosti jako sice výrazný problém, ale takový, který se Česka, našeho kraje, naší obce příliš nedotkne. To vede k tomu, že nějaké velké změny nepodporujeme.“

„Dlouhodobě máme navíc pocit, že česká země a místní lidé jsou příliš drobnými hráči v tom velkém globálním světě. A když změníme něco tady, k ničemu to vlastně nepovede. To není tak úplně pravda,“ uzavírá Buchtík.