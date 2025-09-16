Potravinová banka Hradec Králové funguje už deset let a rozrostla se. Hledá nové dobrovolníky
Už deset let pomáhá Potravinová banka v Hradci Králové lidem v nouzi a zachraňuje potraviny, které by jinak skončily v odpadu. Od první skladu se rozrostla na současných dvacet výdejen po celém kraji.
Potravinová banka v Hradci Králové sbírá potraviny a drogerii od obchodních řetězců, výrobců nebo od lidí během pravidelných sbírek. Všechny tyhle dary přijímá do svého skladu, kde je kontroluje a třídí podle druhu a trvanlivosti. Potraviny pak rozesílá do partnerských organizací po celém Královéhradeckém kraji nebo je rozdává přímo ve svých výdejnách.
Velkou oporou jsou dobrovolníci, kteří pomáhají s příjmem, balením i distribucí potravin. Potravinová banka zároveň pořádá různé sbírky a spolupracuje s dárci, aby měla vždy dostatek potravin i prostředků pro svou činnost. Díky tomu pak může efektivně pomáhat lidem v nouzi právě tady v regionu.
Největší rozdíl od začátku jejího působení je v množství zachráněných potravin. V prvním roce, kdy potravinová banka působila v Hradci Králové, totiž hospodařila s osmi tunami potravin, v loňském roce to bylo 330 tun.
Organizace v kraji začínala v roce 2015 s jedním centrálním skladem. Odtud se potraviny rozvážely přes partnerské organizace po celém kraji. Teď je otevřen také jeden regionální sklad v Trutnově. To umožňuje efektivnější distribuci pomoci do menších měst a obcí. Od roku 2023 Potravinová banka spustila projekt výdejen a po celém kraji jich jsou dvě desítky, například v Kostelci nad Orlicí, České Skalici nebo Sobotce.
Zájemci se můžou do akce zapojit několika způsoby. 8. listopadu se uskuteční podzimní sbírka potravin, kde mohou lidé během nákupu darovat potraviny. Na tuto akci organizace stále hledá dobrovolníky.
„Dobrovolníci o sbírce potravin informují, rozdávají letáky, vybírají darované potraviny nebo drogerii. Potřebujeme ještě obsadit směny ve většině měst, největší nedostatek máme tradičně na Trutnovsku a Náchodsku. Zájemci se mohou hlásit například pomocí registračního formuláře na stránkách Potravinové banky Hradec Králové,“ říká ředitelka Potravinové banky Hradec Králové Martina Vrbická.