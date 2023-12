V Ústeckém kraji začaly fungovat mobilní výdejny potravinových bank. Staví na osmi místech

Potravinové banky v Česku rozvážejí jídlo a hygienické potřeby už nejen konkrétním organizacím, ale také přímo lidem v nouzi. Speciálně upravené dodávky zastavují na více než 150 místech. Konkrétně v Ústeckém kraji mají osm zastávek, kde si lidé mohou potravinovou pomoc vyzvednout výměnou za specifický kód, který jim přidělí sociální pracovníci. Ústí nad Labem 13:03 19. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mobilní výdejna Potravinové banky Ústeckého kraje | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

„Jsou tam rybičky, nějaké konzervy, olej tam je. Chodím si sem pro to tak jednou za měsíc,“ usmívá se pan Michal. Je vidět, že má z předvánočního balíčku radost. Aby dostal potravinovou pomoc, musí se řidiči mobilní výdejny nejdřív prokázat unikátním kódem. Ten konkrétní lidé dostávají od svého sociálního pracovníka.

„Mám tady tabulku s kódy klientů. Na základě toho kódu, který od nich dostanu, jim pak vydávám ten balíček,“ vysvětluje řidič Ladislav Plíva, který balíčky rozváží.

Momentálně má mobilní výdejna Potravinové banky Ústeckého kraje sedm zastávek. „Velké Březno, Děčín, Benešov nad Ploučnicí, Štětí, Roudnice nad Labem, Budyně nad Ohří a Teplice,“ vypočítává Ladislav Plíva.

Další zastávka mobilní výdejny je také v Chomutově. Tam potřební dostávají jídlo a hygienické potřeby ze skladu Potravinové banky Džbánsko. Vždy se jedná o balíčky trvanlivých potravin a jejich složení se nemění ani před Vánoci.

Výjimkou jsou balíčky pro matky samoživitelky. „Je to otázka toho, co máme na skladě za potraviny. Je to také otázka preferencí. Mám tady maminky s dětmi, tam požadují i plíny a hygienické potřeby, tak se to pak snažíme sestavovat tak, abychom i dodrželi tu danou váhu,“ říká Ladislav Plíva.

Jednou za měsíc tak pětikilový balíček potravin dostanou do rukou přímo potřební. Těch podle ředitelky Potravinové banky Ústeckého kraje Andrey Marksové rychle přibývá. Nejčastěji jde o osamělé seniory a matky samoživitelky.

„Počet osob, které jsme v roce 2023 potravinovou pomocí podpořili, vzrostl oproti loňskému roku přibližně o 20 procent. Celkově teď máme zhruba 18 000 klientů,“ dodává Marksová. Dohromady už mají v Česku mobilní výdejny 154 zastávek.