Potřebujeme pravidla pro influencery. Je na čase to brát vážně, apeluje digitální antropoložka

Polovina lidí na sociálních sítích důvěřuje influencerům. Tedy polovina z těch, kteří je aktivně sledují. Přišli na to v NMS Market Research v rámci nového průzkumu. Je to hodně, nebo málo?

Myslím, že je to tak akorát.

Co to znamená?

Podle mě je poměrně složité to hodnotit, když všechny influencery hodíme do jednoho pytle. Myslím, že polovina lidí, kteří sledují influencery, je vnímají jenom jako zábavu a nemají tendenci je brát vážně. Jsou i influenceři, u jejichž obsahu se asi nepředpokládá, že by měl zásadní informační hodnotu a že by si měl člověk informace ověřovat, protože je to spíš lifestyle. Takže si myslím, že na to, abychom z toho mohli vyvozovat, co to vypovídá například o naší mediální gramotnosti, tak bychom museli vědět třeba to, kteří lidé které influencery sledují a proč jim věří. Asi by mělo smysl to řešit u influencerů, kteří třeba aktivně komentují politická témata a podobně. Tam je potom důležitá otázka, jestli to dělají dobře a jestli je dobře, nebo špatně, že jim polovina lidí věří.

Lidé, kteří influencery aktivně sledují, jim podle průzkumu věří při recenzích toho, co testují. To jsou spolupráce…?

To si myslím, že dává smysl. Nechci hodnotit, jestli je to dobře, nebo ne, ale smysl mi to dává. Influenceři jsou poměrně silný marketingový komunikační kanál, takže je logické, že máme tendenci jim důvěřovat. Jsou to lidé jako my a jejich síla spočívá v tom, že dokážou autenticky zprostředkovat zkušenost, ať už je to s nějakým zážitkem nebo produktem. I proto je influencer marketing tak silný obor, do kterého jde spousta peněz. Pro nás je to samozřejmě víc zajímavé a dokážeme se k tomu vztáhnout lépe než k billboardu nebo televiznímu spotu. Známe jejich pozadí a každodennost, můžeme jim třeba napsat na sociální sítě. Dává tedy smysl, že když někdo, jehož život známe, řekne, že je tohle dobrá zubní pasta, tak si ji koupíme taky.

Zajímavé je, že u podle průzkumu u toho nehraje roli věk. Prý už nezáleží na tom, jestli je mi 22, nebo 45, protože v tu chvíli skutečně platí, že zhruba každý druhý věří tomu, co influencer propaguje…?

To podle mě dává smysl i proto, že třeba právě na základě svých preferencí, které jsou ovlivněné i věkem, si vybíráme influencery, které budeme sledovat. Takže tam je svoboda volby poměrně veliká a lidé sledují influencery, kteří jsou jim blízcí a recenzují produkty, které nás zajímají. Když budeš třeba aktivní rybář, tak si můžeš na Instagramu najít kluka, který taky rybaří a dává smysl, že pro tebe bude důvěryhodná osoba, protože spolu sdílíte svůj koníček. A bude to pro tebe logicky důvěryhodnější, než když ti někdo odvysílá televizní spot na rybářské pruty, za kterým nestojí ta osobnost, kterou už znáš třeba ze sociálních sítí.

Dostupnost a intimita

Liší se vztah, který si k influencerovi nebo influencerce vytvořím, od vztahu, který jsem mohl mít já nebo mí rodiče s veřejně známými osobnostmi z filmu, televize nebo reklamy?

Ano i ne. Influenceři určitě představují nový druh autority ve veřejném prostoru, který je umožněn právě tím, že žijeme ve světě, kde se velká část komunikace odehrává na sociálních sítích. A ty jsou samozřejmě odlišným komunikačním kanálem, než jsou masová média jako třeba televize nebo rádio. Klíčovou roli tam právě hraje přímá komunikace mezi námi a celebritou.

Reciprocita, ta výměna…?

Ano, reciprocita a dostupnost. Když se podíváme na tradiční celebrity, tak jejich přitažlivost je částečně založená na tom, že to úplně nejsou lidé jako my. Nevypadají jako my, žijí životním stylem, který je nám nedostupný. A to je na nich pro nás, jako publikum, zajímavé. Kouzlo influencerů hodně spočívá v tom, že jsou to buď lidé jako my, nebo minimálně dokážou skrz sociální sítě velmi úspěšně předstírat a vypadat, že jsou jako my. Zároveň bych ale zdůraznila, že pro tento typ vztahu, kdy cítíme, že osobně známe někoho, koho jsme ale nikdy neviděli, se používá termín parasociální vztah. Není to nový termín, přišli s ním dva američtí psychiatři tuším už v padesátých letech. Ten pojem teď zažívá renesanci, což podle mě dává smysl, protože vztah k influencerům velmi dobře vysvětluje. Je ale důležité říct, že je už sedmdesát let starý a tehdy ho používali pro vysvětlení vztahu právě k televizním celebritám.

Ale to všechno je založené na důvěře, respektive důvěra hraje v tom parasociálním vztahu zásadní význam, je to jednostranný vztah. To se proměnilo, protože teď, jak jsi říkala, může být i oboustranný tím, že spolu komunikují…?

Myslím, že minimálně zdání té oboustrannosti je tam důležité.

Důvěra, alespoň z mého pohledu, v tom hraje klíčovou roli. Ale co když je něčím nabouraná? Co když někdo přijde a ukáže, že to nemusí být tak jednoduché, jak se zdá?

To je velmi zajímavá otázka. Nejsem si totiž jistá, jestli bych za klíčový prvek označila důvěru. Myslím, že je to spíš pocit intimity. Člověk tě může často i štvát, můžeš s ním nesouhlasit a v některých momentech mu třeba i nevěřit, ale pořád k němu můžeš mít poměrně silný parasociální vztah. Extrémním případem, o kterém se tady úplně nebavíme, je něco jako antifandom. To je zajímavý fenomén mediálního světa, kdy se vytváří opravdu silné emoce a silně propojené komunity na základě toho, že nějakou celebritu nesnáší.

Antifanouškovství, kdybychom to chtěli přeložit.

Ano, česky je to tak správně. Takže si myslím, že důležitější je intenzita vztahu a pocit intimity. Nicméně určitě u influencerů, kteří se živí tím, že dokážou důvěryhodným způsobem doporučovat produkty, nebo u influencerů, kteří komentují politiku nebo celosvětové dění, je důvěra v to, že nám neříkají blbosti, asi zásadní. A co se stane, když se naruší? Myslím, že zatím nemáme úplně dobře zmapovaný příklad třeba v českém prostoru, kdy by někdo udělal takový průšvih, že by mu odešlo publikum. Na celosvětové influencerské scéně ale určitě najdeme příklady takových vzestupů a pádů. Třeba na americké influencerské scéně určitě existují případy, kdy se zjistilo, že má někdo problémy se sexuálním obtěžováním, choval se nevhodně k lidem ve svém týmu nebo velmi nevhodným způsobem komunikoval s fanoušky. To jsou příklady toho, kdy se fandom rozpadl a influencer zmizel z výsluní. Určitě jsou i případy, kdy to bylo kvůli tomu, že třeba lhal nebo neodkryl spolupráci, jenom si teď žádný nevybavuju a myslím, že v Česku nic takového neproběhlo.

Komu věříme?

Spíš jsem narážel na případ, který už jsme s týmem Vinohradské 12 pokrývali, a to je případ Honzy Michálka. Ten v rámci placené spolupráce vyrazil na výlet do, aby ukazoval krásy Číny, samozřejmě pod vlivem čínské propagandy, které on si byl, nebo nebyl vědom. Kvůli tomu se pak rozpoutala kauza. A teď je to pár týdnů, co se objevilo video Martina Mikysky alias Mikýře, který taky lákal influencery na placenou cestu do Číny. Ušil to jako past, někteří na to kývli. Chtěl tím poukázat na rizika, která to přináší kvůli papouškování propagandy? Byl to jeho cíl? A dokázal tím odhalit to, že dost závisí na tom – a vracím se k té důvěře – komu věříme a jak pak influencer s naší důvěrou nakládá?

Myslím, že tohle je zajímavá kauza. Abych ještě dokončila tu předchozí otázku, jestli to, že se někteří od Mikýře nechali nachytat, povede k tomu, že jim třeba ubydou fanoušci a spolupráce. Myslím, že teď bude hodně zajímavé sledovat, jaký bude praktický dopad a že se zjistí, jak moc lidi tenhle typ transparence zajímá.

S veškerou úctou vůči Mikýřovi, který podle mě jinak dělá v českém mediálním prostoru docela dobrou práci – tohle video nám neukázalo úplně nic nového. Když to řeknu hodně zjednodušeně, tak nám ukázalo, že někteří lidé udělají za peníze celkem cokoliv a spoustě lidí to možná nevadí. To ale asi není úplně nová informace. Myslím, že se tím ukazuje, že je to práce jako každá jiná, která se dá dělat dobře, ale i špatně. U influencerů je v tuhle chvíli hodně viditelné to, co dělají špatně. Proto je mohl Mikýř docela snadno nachytat, protože jsme se zatím úplně nenaučili vnímat právě to, že je to práce jako každá jiná a že je to tudíž práce, která by třeba měla mít transparentně nastavená pravidla, která pak můžeme vymáhat a podle toho posoudit, kdo ji dělá dobře a kdo ne. Takže si myslím, že tato kauza ukazuje ani ne tak na problém influencerů, ale na to, že jsou mezi nimi ti, kteří vědí, co dělají, a pak ti, kteří o tom úplně nepřemýšlí. To je ale bohužel v každé profesi – mojí akademické i tvojí novinářské. Ale byla bych nerada, kdyby teď šel hněv na influencerství jako takové. Myslím, že se tam spíš zajímavě ukazuje to, jak funguje čínská propaganda, jak není úplně jednoduché ji zachytit a že nemáme způsob, jak tohle u influencerů dobře sledovat a vymáhat. Právě proto, že zatím úplně nefungují transparentně nastavená pravidla.

Tady bych chtěla upozornit na práci influencera Milana Dobrovolného, který byl jedním z těch, které Mikýř oslovil. Nenechal se nachytat, protože si sám už předtím všiml toho, že čínská strana oslovuje influencery a snaží se budovat vliv. Na základě toho dal dohromady spoustu zajímavých videí, trochu takovou investigaci. Potom spolupracoval s Ivanou Karáskovou z AMO. A tuhle jejich společnou práci hodnotím jako trochu zajímavější než tu Mikýřovu, protože právě ukazuje zajímavý problém toho, že Čína tohle může dělat a my nemáme nástroje, jak to rozpoznat a jak tomu případně zamezit.

Je možné, že placené spolupráce influencerů – což je podle mě často velmi významný příspěvek do jejich rozpočtu – posilují, nebo naopak nabourávají důvěru v ně?

Myslím, že jako takové asi ne. Je to trochu ovlivněné generačně. Z mojí zkušenosti i třeba z mého výzkumu se hodně ukazovalo, že mladší generace lidí, kteří s influencery vyrostli, si právě víc uvědomují, že i influenceři se musí něčím živit. A pokud jsou spolupráce transparentně označené, smysluplné a dobře udělané, tak je mladší publikum vnímá jako způsob, jakým se živí a když řeknou, že za tohle dostali zaplaceno, tak s tou informací umějí pracovat. U lidí v jiné věkové skupině, kteří na tohle tolik zvyklí nejsou a jejich ten obsah vnímají trochu jinak, si umím představit, že placené spolupráce berou jako narušení důvěry. Takže spíš mluvím o mladší generaci lidí do třiceti let, u které se spíš ukazovalo, že vyžadují, aby spolupráce byly transparentně označené a že to pak třeba i berou tak, že si uvědomují, že spousta obsahu, který konzumují, je zadarmo. Tudíž spolupráce zaplatí člověka, který potom pro mě dělá obsah. Ale velmi důležité je to transparentní označování. Tím se zase dostáváme k tomu, že potřebujeme nejenom pravidla, ale i jejich vymáhání.

Politický názor

Jak zásadní mají influenceři vliv na dění v Česku? Ať už je to Nikol Leitgeb, Fabulace Jana Špačka nebo Mikýř. Další příklad jsme teď pokrývali s Apolenou Rychlíkovou, její kauzu, kterou zveřejnila na Page Not Found o influencerovi Kajumim a jeho kauze s OnlyFans?

Nevím, jestli je Adam Kajumi dobrý příklad vlivu. Jeho podnikání vnímám jako trochu separátní věc. Myslím, že by stejně podivné podnikání mohl dělat i někdo, kdo není nutně influencer.

Tam jde asi o to, že z toho má peníze, se kterými se pak pyšní a prezentuje na sociálních sítích…?

Jasně. Je to takový podnikatel/influencer. Ale obecně si myslím, že na tuhle otázku neexistuje uspokojivá odpověď. Osobně bych byla hodně opatrná ohledně kohokoliv, kdo prohlašuje, že vliv influencerů není, nebo naopak je obrovský. Když se na to podívám optikou akademického výzkumu, tak je to věc, která se dá špatně změřit. Nemůžeme totiž izolovat vliv influencera na naše rozhodování od vlivu všech ostatních věcí.

Často se řeší vliv influencerů na politické rozhodování. Víme, že tam vliv je. V různých dotazníkových šetřeních a rozhovorech lidé říkají, že někoho sledují, důvěřují mu a je pro ně důležité, že třeba doporučil nějakého kandidáta na určitou politickou pozici. Ten člověk už ale pravděpodobně influencera sleduje proto, že třeba rezonuje s politickými názory, které potenciální volič už má a jeho politické názory můžou být ovlivněné rodinou, školou, kamarády a spoustou jiných věcí, které v mediálním prostředí konzumuje.

Tím chci jen ukázat, že bychom měli být v tomhle opatrní. Může to totiž vést k debatě ode zdi ke zdi, kdy si řekneme, že za to všechno můžou influenceři, ale ono je to bohužel mnohem složitější. A vliv influencerů samozřejmě může být naopak i pozitivní. Zmínili jsme ty, kteří se nachytali na čínskou propagandu a někoho, kdo se v podstatě podílí na obchodování s lidmi. To jsou extrémní příklady toho, kdy…

… Je to podezření, pořád to nebylo souzené nebo stíhané.

Ano, je to podezření, ale řekněme, že jsme ukázali příklady toho, kde je evidentně něco špatně. Jsou tu ale i influenceři, kteří třeba dělají poměrně zajímavou osvětovou práci – dokážou komunikovat s mladými lidmi, dostávat k nim politiku způsobem, jakým to v tuhle chvíli nedokážou třeba tradiční média. Takže tam je podle mě vždycky důležité se snažit o nuance, ale samozřejmě je to složité.

Tohle je zajímavé i v tom, jak to teď zjistily politické strany. Začínají totiž stále více influencery využívat k propagování svých myšlenek přes kanály, na kterých nebyly. Tohle asi bude růst s ubývajícím časem do voleb, ne?

Určitě. A podle mě to zase dává smysl. Influenceři skutečně dokážou oslovit publikum způsobem, jakým to jiné komunikační kanály nedokážou. To podle mě opět vede k tomu, že když víme, že se tohle děje a dít se to bude, tak bychom se měli bavit o tom, jak tomu nastavíme transparentní pravidla, jestli a jakým způsobem se bude placená spolupráce s influencerem vykazovat v kampaňovém rozpočtu těch stran a podobně.

Poprvé jsem tuhle debatu v českém prostředí zaznamenala před prezidentskými volbami. Když se některé hodně velké influencerské osobnosti – když v Česku někoho sleduje půl milionu lidí, tak je to opravdu velký influencer – vyjádřily pro některého z prezidentských kandidátů, tak jsem sledovala zděšení, jestli tenhle člověk může něco zvrátit. A tam je podle mě velmi důležité rozlišovat to, že i influencer je prostě občan nebo občanka ČR a nikdo mu nebo jí samozřejmě nemůže zabránit, aby říkali svůj politický názor. To asi nechceme nikomu zakazovat, aby říkal, co si myslí. Zároveň ale akutně potřebujeme nastavit pravidla pro to, jakým způsobem se třeba bude odhalovat spojení s kampaní konkrétního politika, jak moc za to politici můžou influencerům platit a jakým způsobem se tohle potom musí označovat.

Myslím, že už máme pravidla pro politickou reklamu obecně, jen je důležité si uvědomit, že influenceři nikam nezmizí. Spousta z nich se tím profesionálně živí už docela dlouho. Je tedy na čase, abychom to začali brát vážně a abychom začali rozumně nastavovat pravidla. To mimo jiné povede k tomu, že to bude srozumitelnější pro publikum, že pak můžeme postihovat politiky, kteří se tímhle způsobem snaží ulívat peníze z kampaně. Zároveň to ale povede k lepšímu prostředí i pro influencery samotné. Mimochodem v téhle souvislosti mi připadá zajímavé, že snahy o transparentní nastavení pravidel v tomhle prostoru už tady byly. Teď třeba vzniká Asociace tvůrců a online médií. A přijde mi zajímavé, že to velmi často vzniká zespoda od influencerů samotných, protože právě ti, kteří mají potřebu tu práci dělat dobře, chtějí, aby existoval způsob, jak je odlišit od těch, kteří ji dobře nedělají.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize, instagramové účty Nikol Leitgeb a Jana Michálka a youtubové kanály FABULACE Jana Špačka a Mikýřova úžasná pouť internetem.