‚Povídáme si o násilí, životě na ulici a lakujeme si nehty.‘ Olomoucká charita propojuje ženy bez domova

Pracovnice olomoucké charity pořádají nově setkání žen bez domova. Na pravidelných schůzkách společně řeší problémy, které zažívají na ulici. Například nucenou prostituci nebo násilné chování svých partnerů. Do skupin dochází i sociální pracovnice a terapeutka, které nabízejí bezdomovkyním pomoc. Olomouc 23:21 22. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ženy bez domova na pravidelných setkáních v olomoucké charitě tvoří | | Zdroj: Charita Olomouc

„Dělá mi strašně dobře, že se na mě pohlíží jako na rovnou s rovným. Tady jsme prostě na jedné lodi,“ usmívá se paní Lucie, když vypráví o setkáních, které pro ženy bez domova začaly nedávno pořádat sociální pracovnice olomoucké charity.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Společně tvoří a hovoří o vážných problémech ze života na ulici. Ženy bez domova se setkávají v olomoucké charitě

I Lucie byla ještě před půl rokem na ulici, teď bydlí v charitním bytě. Své zkušenosti i potíže může sdílet právě na sezeních s ženami bez domova. „Dá vám to energii, inspiruje vás to a posouvá dál,“ říká.

„Třeba tady potkáte někoho, koho jste ještě před půl rokem viděla na ulici. A řeknete si: viděly jsme se na ulici, potkaly jsme se na charitě a teď se potkáváme tady. Když vidíte, jak ten člověk jde dopředu, tak si řeknete: Když to dokázala ona, tak já taky,“ přibližuje Lucie.

Setkání žen bez domova mají neformální podobu. Kromě nich jsou přítomné také sociální pracovnice a terapeutka. Společně třeba vaří, tvoří nebo hrají speciální terapeutické hry.

Během toho se klientkám charity často snadněji mluví o těžkých tématech.

Ženy bez domova na pravidelných setkáních v olomoucké charitě tvoří | Zdroj: Charita Olomouc

„Například prostituce nebo menstruace, těhotenství, mateřství. Pravidelně se tu s nimi potkáváme každých 14 dní a tvoříme, třeba si jen lakujeme nehty a u toho otevíráme opravdu náročná témata,“ jmenuje některé z nich sociální pracovnice olomoucké charity Nikola Novotná.

Nejčastějším tématem setkání je podle Novotné násilné chování partnerů žen. „Spousta žen bez domova to berou jako standard, že to zažívat musí. My jim říkáme, že to není normální a můžou říct ne, když nechtějí sex. Myslím, že jim pomáhá, když se o tom bavíme,“ dodává Novotná.

Setkání podle Novotné pomáhají nejen ženám bez domova, ale také sociálním pracovnicím, které si během sezení můžou všimnout i takových potíží, se kterými se jim klientky během běžných pracovních setkání nesvěří.

Ženy bez domova na pravidelných setkáních v olomoucké charitě tvoří | Zdroj: Charita Olomouc